Для любителей электросамокатов в 2023 году ввели новые правила. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Электросамокаты в Иркутске в апреле 2023 можно встретить уже на каждом углу. Сезон начинается, а значит, любителям этого транспорта пора узнать о новых правилах передвижения на СИМ (средствах индивидуальной мобильности).

Электросамокаты в Иркутске в 2023 году: ПДД для электросамокатов

Ранее корреспондент “КП-Иркутск” прошлась по городским улицам, поговорила с теми, кто катается на электросамокатах, и выяснила, что многие пока еще не слышали о новых правилах.

А что конкретно изменилось? Нам рассказали дорожные полицейские.

Так, с 1 марта 2023 года скорость передвижения на электросамокатах в Иркутске не должна превышать 25 километров в час.

Кататься по вело- и пешеходным дорожкам разрешается только на электросамокатах, которые весят не больше 35 килограмм.

Гонять по оживленным улицам нельзя. Водитель электросамоката должен регулировать скорость, исходя из приоритета пешехода - носиться на бешеной скорости и распугивать прохожих самокатчики не имеют права.

Раз электросамокаты в Иркутске теперь относятся к транспортным средствам, то их водители обязаны соблюдать ПДД, а за нарушения - платить штраф.

К примеру, за быструю езду по тротуарам, выезд на проезжую часть или обгон машин, водитель электросамоката может получить штраф 800 рублей. Такой же штраф можно получить, если вы решили прокатиться вдвоем на одном самокате.

Если же водитель будет пойман за вождением в нетрезвом виде, то ему грозит штраф до 1500 рублей.

- Изменения в ПДД внесены, правовой статус определен. Как это будет работать на практике, покажет время, – рассказали нашему корреспонденту в ГИБДД.

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