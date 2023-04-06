Актриса из Ангарска рассказала всю правду о съемках фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Большая часть фильма посвящена истории самого Дамира Юсупова. Фото: из личного архива Ольги Хохловой

Новый фильм режиссера Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы» вот уже несколько недель транслируют во всех кинотеатрах России. И эту историю в нашей стране точно знает каждый. Картина основана на реальных событиях. Она о подвиге пилотов. Экипаж под управлением командира корабля Дамира Юсупова посадил лайнер с отказавшим двигателем! На борту находились 233 человека, все выжили и не получили ни царапины! Рейс «Уральских авиалиний» летел из подмосковного Жуковского в Симферополь. Через полторы минуты после взлета самолет столкнулся со стаей птиц и пилот Дамир Юсупов принял решение об аварийной посадке. А фраза «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которую произнес бортпроводник во время эвакуации пассажиров, стала крылатой. Сам командир после своего подвига проснулся знаменитым – Юсупов получил звание «Герой Российской Федерации».

История о настоящем подвиге

Актерский состав фильма получился довольно богатым: это Полина Максимова, Марк Богатырев, Ксения Алферова, Грант Тохатян, Михаил Тарабукин, а главную роль летчика-героя в картине исполнил Егор Бероев. Но особенно приятно сибирякам было увидеть на большом экране ангарчанку Ольгу Хохлову. Актриса, которая получила широкую известность и любовь зрителей благодаря роли мамы Веника в сериале «Папины дочки», сыграла в нескольких эпизодах пассажирку того знаменитого рейса. В интервью с «КП» - Иркутск Ольга рассказала о своих впечатлениях о съемках фильма.

- Сарик вынашивал идею о фильме-катастрофе. Этот жанр его очень сильно волнует и у него уже есть восхитительная картина «Землетрясение». И вот он очень хотел снять картину про самолет, который должен был разбиться, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск Ольга Хохлова. – И из всех авиакатастроф он выбрал именно ту, которая завершилась благополучно, без жертв. А главное – он нашел героя с невероятной жизнеутверждающей философией!

Наша землячка исполнила роль одной из пассажирок рейса. Фото: из личного архива Ольги Хохловой

Большая часть фильма посвящена истории самого Дамира Юсупова. Его, кстати, сыграл Егор Бероев. И многие зрители отметили, как артист в реальности похож на Дамира Юсупова. Он с самого детства мечтал сесть за штурвал, хотел пойти по стопам отца-летчика, но профессию пришлось выбрать другую – работал юристом. Не прошел медкомиссию. Но в 32 года все-таки сумел сесть за штурвал и стал пилотом! А через 10 лет, в 42 года, совершил тот самый подвиг.

- Для меня это история про то, что человек рождается для чего-то, - рассказывает Ольга Хохлова. – Дамир словно появился на свет для того, чтобы совершить этот подвиг! И только благодаря его мужеству и преданности любимому делу, были спасены человеческие жизни. Дамир Юсупов был консультантом на съемочной площадке. Мне удалось познакомиться с ним лично. Он очень приятный и обаятельный человек, но при этом невероятно скромный.

Съемочная площадка среди самолетов

Съемки кинокартины проходили в аэропорту Жуковского. Актерские вагончики расположились прямо на взлетно-посадочной полосе.

- Сама атмосфера для съемок была необычная, - вспоминает Ольга. – Первое впечатление – списанные лайнеры около взлетного поля. Честно? Это ужасное зрелище! Будто перед тобой дома без жителей, нет ни стекол, ни дверей. В одном из них мы снимали несколько сцен.

Съемки кинокартины проходили в аэропорту Жуковского. Фото: из личного архива Ольги Хохловой

Наша землячка исполнила роль одной из пассажирок рейса, которая отправлялась в отпуск вместе со своей подругой. В кадре актриса предстала «более опытной» путешественницей и подробно поясняла своей попутчице как вести себя в аэропорту и самолете, которая летела впервые. Ольга признается, что передать эмоции, которые в момент посадки испытали настоящие пассажиры авиалайнера, помогли воспоминания. Актриса часто летает на самолете, с внештатными ситуациями сталкивалась сама.

- Однажды я возвращалась в Москву из очередной поездки. Мы должны были приземлиться в аэропорту Шереметьево. Но почему-то покружились над ним, развернулись и полетели обратно, - рассказывает Ольга. – В итоге сели в Домодедово. Надо было видеть, что происходило в самолете. Возникла такая тишина! Все просто замерли! И эти лица я очень хорошо запомнила.

А вот с Егором Бероевым Ольге пообщаться близко не пришлось. Актер очень тщательно готовился к роли и почти все время на съемках проводил в уединении.

Ольга признается, что сама фильм еще не видела, но оценки зрителей читала и смотрела. Фото: из личного архива Ольги Хохловой

- Дамир Юсупов консультировал его вплоть до того, какие эмоции он испытывал в тот момент, когда переключал тумблеры на панели управления, - говорит актриса. - И, видимо, Егор хранил эту информацию в себе, чтобы не расплескивать. Он довольно дотошный в хорошем смысле этого слова. Даже обувь, которую ему приобрели для роли, он разнашивал заранее, чтобы чувствовать себя комфортно и ни на что не отвлекаться.

Ольга признается, сама фильм еще не видела. Но оценки зрителей читала и смотрела. Большинству понравилось, благодарят.

О продолжении «Папиных дочек»

А что насчет творческих планов? В каких проектах сибирячку можно встретить еще? Актриса принимает участие в съемках телевизионных шоу, играет в театральных постановках. Одна из любимых работ ангарчанки – роль Фаины Раневской в спектакле «Одинокая насмешница» на сцене театра Терезы Дуровой на Серпуховке. Также Ольга ангажирована в театре МХАТа имени М. Горького и в академическом театре «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. А увидят ли зрители любимую Аэлиту Степановну, маму Веника, мужа Даши, в нашумевшем продолжении ситкома «Папины дочки»? Пока предложений от продюсеров об участии в проекте ей не поступало.

Увидят ли зрители Ольгу в нашумевшем продолжении ситкома «Папины дочки»? Фото: из личного архива Ольги Хохловой

- Мне нравится идея возрождения этого проекта, - признается Ольга Хохлова. – Все-таки это франшиза российского производства. Ее создали наши продюсеры, а многие другие страны купили права и теперь снимают сериал по нашей кальке. Обычно происходит наоборот. Кстати, за рубежом происходит немало смешных казусов. Например, Галина Сергеевна в Германии это такая строгая учительница, которая говорит на немецком языке и всеми командует. Ахтунг! Ахтунг! (смеется).

Ольга принимает участие в съемках телевизионных шоу, играет в театральных постановках. Фото: из личного архива Ольги Хохловой

Несмотря на то, что актриса уже долгое время живет в Москве, Байкал и родной Ангарск, в котором Ольга провела свои школьные годы, навсегда остаются ее местом силы. Здесь же живут ее родственники: тети, дяди, троюродные братья и сестры, племянники. Как только выдается возможность, мчится домой.

Байкал и родной Ангарск навсегда остаются для Ольги ее местом силы. Фото: из личного архива Ольги Хохловой

- Я прилетаю, мы сразу же садимся к сестре в машину и едем в Листвянку, чтобы я хотя бы ручки в озере окунула, - рассказывает Ольга. - В юности мы ходили в туристические лагеря, походы, на «товарняках» ездили на Байкал. Притягивает он к себе. Притягивает и Ангара. Здесь дома даже воздух другой! Вдыхаешь его и словно попадаешь в детство!

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