Что изменилось в правилах движения электросамокатов в Иркутске

Корреспондент «Комсомолки» решила проверить, что изменилось в ПДД для электросамокатов Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

- Представляете, вчера возвращаюсь домой из редакции на машине, а мне прямо под колеса вылетает парень на самокате. Успела затормозить! Но так испугалась… - на утренней планерке делится эмоциями коллега Любовь.

О как! Еще снег не успел сойти, а сезон, стало быть, уже открыт. И с каждым днем любители роликов, скейтов, велосипедов, гироскутеров, моноколес и прочих модных развлечений будут притеснять пешеходов еще сильнее. Вот только знают ли, что правила движения для них с 1 марта изменились? По крайней мере, это касается электросамокатов, гироскутеров и моноклес. Тех средств, которые могут развивать вполне приличную скорость. Корреспондент «Комсомолки» решила проверить и отправилась в рейд по городу.

О новых правилах? Не, не слышали!

Начинаю проверку прямо от дверей редакции. На улице Партизанской летом электросамокаты стоят стройными рядами. Хочешь прокатиться с ветерком – скачивай приложение, плати денежку и бери в аренду. Сейчас, правда, припаркованных двухколесных вижу значительно меньше. Все-таки сезон еще только начинается. Только успеваю об этом подумать, как прямо на меня на этих самых двухколесных несутся два подростка. Естественно, прямо по тротуару!

- Простите… - плюс в карму родителям девятиклассника Даниила. Извиняться ребенка, который чуть не сбил меня с ног, по крайней мере, научили.

– Спешу очень, - оправдывается. Еду из микрорайона Солнечный. Добрался всего за 20 минут. Быстрее, чем на автобусе! Где-то ведь можно срезать путь по дворам. На самокатах катаюсь, как только они появились в Иркутске.

- А знаешь ли ты, что так гонять по тротуарам теперь нельзя? По правилам дорожного движения в приоритете пешеход. Я в приоритете! А ты ехать здесь можешь только со скоростью прогулочного шага. Нарушишь, родители заплатят штраф – 800 рублей.

Сервисы аренды нововведения практически не коснулись Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

- Н-е—е-е-е-т… - поет нараспев, Даниил, почесывая рукой в затылке. – Но я изучу правила. Честно-честно! Обещаю!

Как же… Даниил трогается с места, как пуля. Буквально через пару секунд теряю его из виду. Спешит же! Надежда только на то, что никого не собьет по дороге и не испугает до полусмерти. А еще на штрафы. Да, они смехотворные. Но если заплатить по 800 рублей не один раз, тогда родители из карманных расходов ребенка пункт покатушек на самокатах точно уберут. Семейный бюджет будет целее. Проезд в маршрутке стоит 30 рублей, а аренда самоката около 6 руб. в минуту.

А я продолжаю рейд.

Метров через то от места возможного ДТП с Даниилом встречаю еще двух приятелей-школьников. Те воодушевленно, хихикая и споря, пытаются арендовать самокат.

- В первый раз сейчас поедем! – радостно рапортует Константин. - Просто идти пешком скучно. Я буду управлять, а Мишка (кивает головой в сторону приятеля) держаться за меня.

И родителям этих ребят тоже грозит штраф в 800 рублей… Катание вдвоем по новым правилам тоже запрещено.

К слову, сервисы аренды нововведения практически не коснулись. Они изначально прописали себе более строгие, чем законодатели, правила. Например, брать байк в прокат можно только с 18 лет, хотя управлять им формально разрешается в любом возрасте. Как эти дети сумели оформить аренду без взрослых? История умалчивает.

Управление самокатом подшофе - отдельный пункт в новом своде правил. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Прошлась я и вдоль Набережной. Вот уж где скопление любителей быстрой езды. Летом здесь спокойно, слушая музыку в наушниках и созерцая виды на Ангару, не пройтись. Со всех сторон, как вспышка справа, вспышка слева, на тебя летят велосипедисты, роллеры, скейтеры, самокатчики. Только успевай отпрыгивать! Сейчас с открытием сезона их значительно меньше, но тоже уже достаточно. Как и обычно, несутся на всех парусах, выкрикивая пешеходам: «Разойдись!». О новых правилах? Не, не слышали!

Что изменилось?

В этом вопросе действительно стоит разобраться. За разъяснениями обращаюсь в ГИБДД.

- В первую очередь, определен статус самокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сегвеев, моноколес, - отвечают инспекторы. – Их приравняли к средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Появится даже новый дорожный знак. Он предупредит, что рассекать со скоростью свыше 25 км/ч в городе запрещено, а масса транспортного средства не должна превышать 35 кг.

Для чего ограничения по весу, очевидно. Чем самокат тяжелее, тем серьезнее, к примеру, последствия при ДТП для пешехода.

Впрочем, и кататься там, где захочется отныне нельзя. По пешеходным и дорожкам и тротуарам можно ездить при одном условии: если рядом нет специальных велодорожек. А по дороге – пожалуйста. Правый край проезжей части – в вашем полном распоряжении. Ограничений ни по скорости, ни по массе не существует. Правда, этот способ однозначно не для детей до 14 лет. С таким движением, как в Иркутске, правда, это крайне опасно и для взрослых. Тогда остается единственный вариант – топать пешком или ехать по тротуару со скоростью прогулочного шага.

Кстати, управление самокатом подшофе - отдельный пункт в новом своде правил. Встал за руль веселеньким, штраф до 1500 рублей. Правда, понятное дело – нарушение еще надо доказать. То есть догнать самокатчика или идентифицировать по камерам с помощью системы распознавания лиц. Разыскать по номеру, как это происходит с нарушителями-автомобилистами, невозможно, поскольку номеров у самокатчиков нет.

Будут ли вообще в действительности регулировать движение средств индивидуальной мобильности в Иркутске, большой вопрос.

Будут ли вообще в действительности регулировать движение СИМ в Иркутске, большой вопрос. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

- Изменения в ПДД внесены, правовой статус определен. Как это будет работать на практике, покажет время. Пока у нас нет полномочий гоняться за каждым самокатом, - говорят в ГИБДД Иркутской области. – Но то, что нормы появились, это уже хорошо. В ближайшее время возможно возникнут прецеденты для привлечения к ответственности. И мы уже поймем, как это будет работать на практике.

КСТАТИ

Становятся причиной ДТП

Электросамокаты действительно все чаще становятся причиной происшествий. В прошлом году в Иркутской области официально было зарегистрировано три ДТП с участием этих средств передвижения. Все три – в Иркутске. Во всех трех случаях пострадавшие обращались за медпомощью. Кстати, в одном из ДТП травмы получил ребенок.

Электросамокаты действительно все чаще становятся причиной происшествий. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Велодорожек почти нет

Проблема Иркутска – это и отсутствие велодорожек. Любителям покататься, сделать это попросту негде, вот поэтому они и вынуждены занимать тротуары.

Сейчас в городе велодорожки можно пересчитать. Есть такая на Декабрьских Событий, в Академгородке, на улице Авиастроителей вдоль парка и на улице Фурье, на Подгорной у торгового центра «Карамель». А не строят их тоже по определенной причине – дороги, особенно в исторической части города, и без того узкие. Даже автомобилистам места мало, маяться в пробках.

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