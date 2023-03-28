Кот-дальнобойщик: сибиряк объехал на фуре полстраны вместе с пушистым напарником

Кот по кличке Ев и Данил вместе ходят в рейсы уже три месяца. Фото: Данил Бородин.

«Романтик с большой дороги»! Именно так можно назвать 26-летнего Данила Бородина, который за три года исколесил вдоль и поперек всю Сибирь и часть Дальнего востока на многотонной фуре. Мужчина гордо называет себя дальнобойщиком! Для него это не просто работа, а дело жизни. А чтобы в пути было веселей, он взял себе пушистого напарника.

- Живу в Кемерово и езжу в рейсы в свое удовольствие! Мне нравится водить машину и путешествовать по разным городам. Но очень скучно одному. Да и привык, что с детства меня окружали домашние питомцы. Вот и захотел завести мохнатого попутчика. Думал сначала щенка взять. Ведь он подрастет и сможет машину стеречь. Но потом передумал - ему будет тесно в машине. А вот маленькому коту самое то! Да и ухаживать за ним проще, - рассказывает Данил.

Кот смешанной породы: тайский и британский короткошерстный. Фото: Данил Бородин.

Несколько месяцев Данил искал на Авито котенка. И в декабре прошлого года наткнулся на объявление. Отдавали малыша смешанной породы: тайский и британский короткошерстный. Сердце Данила покорил маленький серенький клубок, которому тогда было всего 1,5 месяца.

- На следующий день мы уже вышли с ним на маршрут до города Юрга, что в Кемеровской области, - рассказывает сибиряк. - Я переживал, что котенок не освоится и будет пищать. Но ему все понравилось. Конечно, вначале он много спал. Но через три дня начал изучать кабину, бегал и прыгал по ней. В машине я ему установил лоток и кормушки. Он быстро ко всему приучился. Тогда я назвал усатого в честь своего друга Евгения, сокращенно – Ев.

Данил ведет канал на ютубе и телеграмме. Уже 60 тысяч подписчиков! Фото: Данил Бородин.

В дороге напарники все время. Домой приезжают буквально на пару дней в месяц. В таких длительных командировках Ев ведет себя очень послушно. Внимательно наблюдает за дорогой, отгрузкой и погрузкой товаров. А когда ему хочется побегать и поиграть, Данил, если дорога позволяет, останавливается и выпускает порезвиться кота на улице. Конечно, под присмотром.

Кстати, Данил ведет канал на ютубе и в телеграмме. Пользователям очень нравятся истории дальнобойщика и его пушистого друга. У них уже 60 тысяч подписчиков.

- Вообще я родился в Нижнеудинске Иркутской области. Почему стал дальнобойщиком? Кажется, пересмотрел сериал «Дальнобойщики» (смеется). Меня тогда от экрана телевизора было не оттащить! Дороги, живописные виды, большие машины – все это так манило, - рассказывает Данил.

Данил назвал кота в честь своего друга Евгения. Фото: Данил Бородин.

После школы Данил окончил колледж по направлениям тракторист и водитель. А потом пришло время отправляться в армию. Отслужив год, подписал контракт и «забыл» про мечту. Но через три года вернулся домой в Нижнеудинск с поставленной целью – заработать на обучение! Тогда сибиряк устроился на почту, потом получил образование и затем переехал в Кемерово, где и стал дальнобойщиком.

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