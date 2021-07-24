"Ну и что, что трехлапый": в Иркутске котенок Бублик после ампутации нашел новый дом

В Иркутске котенок Бублик после ампутации нашел новый дом. Фото: питомник К-9

- Бублик поехал домой! - радуются сотрудники питомника К-9. За судьбу маленького котенка переживали все, кто узнал о его истории в соцсетях.

Он стал одним из первых пациентов вновь открытого ветеринарного госпиталя К-9. А нашла бездомного котика девочка, которая единственная услышала пронизывающий плачь малыша. Он долго просил о помощи, но все проходили мимо. У красивого пушистого ребенка была сломана лапка. Травма тяжелая - конечность уже отмерла и стала безжизненной, а котенок продолжал кричать от боли. Помочь могла только ампутация.

- Судя по глубокой борозде вокруг лапы, она долгое время была чем то перетянута, вероятно, проволокой или леской, - рассказали ветеринары питомника, - Так же промыли и наложили шовчик на глубокую рану на животике.

Помимо травм у Бублика был обнаружен отодектоз, возбудителем которого стал клещ - злодей, поселившийся в ушке котенка. Это распространенный, но благо, легко излечимый недуг.

Травма не мешает Бублику делать ежедневный "тыгыдык" по новому дому. Фото: питомник К-9

- Делаем уколы с антибиотиком, чтобы котенок быстрее оправился после операции, - рассказала корреспонденту "КП"-Иркутск" новая хозяйка Бублика. - Меня не волнует его особенность. И с тремя лапами он чувствует себя прекрасно. Такой же активный и прыгучий, как все коты в его возрасте. Скачет по дому, как слон, - смеется девушка.

Иркутянка увидела фотографию Бублика в соцсетях питомника и сразу спросила у домашних не будут ли они против нового питомца. Семья, увидев особенного котика, была только за. Так, после нескольких дней выживания на улице Бублик обрел дом и любящих хозяев.

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