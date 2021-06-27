Месть пернатых: атакованного сороками кота пришлось спасать прохожим в Сибири

Месть пернатых: атакованного сороками кота пришлось спасать прохожим в Шелехове. Фото: Анастасия Москвитина

- Этой весной в городе появилось огромное количество серых сорок, - начала свою историю шелеховчанка Анастасия Москвитина. - Птицы очень красивые, но шумные. Крик у них специфичный, даже жуткий, орать вообще начинают в 4 утра. И такой галдеж был, когда я шла домой по площади мимо фонтана. Смотрю – на дереве сидит рыжий котик-подросток, вверх забрался, а вниз никак. Стая сорок налетает на него, орут - прямо ругаются! Ко мне подбежала пожилая женщина, которая около часа пыталась найти того, кто спасет Рыжика, ведь жалко – заклюют ребенка.

Анастасия не могла пройти мимо. Девушка уже думала самой взбираться на дерево, но чувство самосохранения оказалось сильнее. Уже вдвоем они начали среди прохожих искать кандидата в спасатели хвостатого заложника, но никто так и не изъявил желания блеснуть героизмом.

- Только при мне женщина обратилась за помощью к трем разным компаниям мужчин, которые гуляли или отдыхали рядом, были и прохожие, и велосипедисты – все сделали вид, что просто не слышали, - вспоминает Анастасия. - Чаще всего парни отмахивались: «Вызывайте МЧС». Но почему мы должны звонить в экстренные службы, если здесь можно справиться самим?

Кто знает, как могла закончиться история рыжего котика, застрявшего на дереве в плену стаи сорок, если бы на горизонте не появился Михаил. Так мужчина представился Анастасии, которая быстро постаралась объяснить ему ситуацию, так как было видно – парень очень спешил. Не выясняя подробностей Михаил полез на дерево. Птицы переключились с кота на его спасателя, начав летать вокруг его головы. Но операция прошла успешно, внизу Рыжика ловили женщины, а Михаил без проблем слез с дерева и добавил, что просто любит животных.

Сороки переключились с кота на его спасателя, но операция прошла успешно. Фото: Анастасия Москвитина

Так и держали кота на руках, пока не появился его хозяин. Пожилой мужчина внимательно выслушал увлекательную историю о приключениях своего питомца и даже бровью не повел. Видимо, не впервые Рыжика выручать пришлось. «А что я сделаю? Ну, любитель он у меня по деревьям лазить». Затем сухо добавил «спасибо», забрал кота и продолжил гулять, только теперь «на ручках».- Мы только пушистого отбили от разъяренных сорок, а он снова ринулся к дереву. Пришлось взять на руки и держать, чтобы снова спасать не пришлось. Оказалось, что кот – проказник, гонялся за сороками, а как только забрался на ветку и оказался в тупике, птицы тут как тут – отомстили, - смеется девушка.

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