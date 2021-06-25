Лось несколько часов плавал по Иркутскому водохранилищу Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Дикого лося накануне могли видеть жители города Иркутска, решившие посидеть на берегу залива Якоби. Погода накануне была не совсем предназначенная для купания. Так, что иркутяне даже позавидовали закалке благородного животного. Лось долгое время принимал водные процедуры, не выходя на берег. Переживать за него даже начали сотрудники ГИМС, патрулировавшие в это время водоем.

- Глубина Иркутского водохранилища порядка 25 метров, - говорят спасатели. – Решили, не пугая парнокопытного «пловца», сопроводить его до берега.

Лодки животное не испугалось, продолжило плавание. То ли испытывало свои силы, то ли терпение спасателей. Им пришлось плыть за ним в течение нескольких часов. Немного утомившись, люди в лодке даже начали уговаривать лося закончить свою «тренировку» словами «давай, давай, поворачивай, а то будешь тут плавать до утра».

- Шли за ним медленно, но в районе Новой Разводной лось резко изменил маршрут и поплыл в сторону плотины ГЭС, - рассказал сотрудник ГИМС Иркутского инспекторского отделения Сергей Митин. - Тогда нам пришлось перегородить ему путь и включить звуковую сирену.

После этого лось, совершенно не паникуя, изменил траекторию движения и вышел на берег на знаменитом в городе залива Якоби. Однако загорать не стал. Сразу направился в лес.

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