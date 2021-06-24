«Кладу ему червячка в клюв, как мама»: в Иркутске девушка выхаживает птенца дикой крачки

«Прилетаю и кладу червячка в клюв, как мама»: в Иркутске девушка-птицевод выхаживает птенца дикой крачки. Фото: личный архив Елены Мельниковой

- Большую часть времени птенчик спит, а кушает по расписанию – каждый час, - рассказывает о своем новом подопечном корреспонденту «КП» -Иркутск» Елена Мельникова. – Кричит он, кстати, пока только по одной причине, когда голоден. А я тут как тут, как мама-птица, "прилетаю" и кладу ему червячка в рот. Накануне ввели в прикорм рыбу.

Елена ласково называет птенчика своим «ребенком». Пернатому три дня от роду, сейчас все его важные дела – это поесть и поспать, точно как у настоящего младенца. Только в меню у него сырое мясо и вода. Девушка профессионально занимается птицеводством, но привыкнув к «домашнему» нраву индюков, перепелок и фазанов, пришлось буквально с нуля учиться ухаживать за ним.

- Обратилась к своей подруге - орнитологу, чтобы узнать, что это вообще за птичка. Думали, чайка, но их птенцы обычно крупные, а этот где-то граммов 10. На лапах приметили перепонки, значит вид водоплавающий. Выяснилось – это крачка. Перелетная птица, близкая родственница чаек, живет, как и предполагалось, у озер и болот, - вспоминает Елена.

Главное отличие от домашних птиц, с которым пришлось столкнуться «молодой матери», это то, что дикие пернатые не клюют зерно или корм с земли. Их с момента вылупления до 3 месяцев кормят родители, поэтому девушка почти все время рядом с птенчиком, держит наготове щипцы и пипетку. Поселила Елена малыша на балконе, соорудив гнездо из коробки и пеленок, а материнское тепло заменяет обогреватель.

- Я боялась, что он может замерзнуть, а подруга сказала не беспокоиться, ведь сейчас он должен был лежать в гнезде на холодных камнях, плавать в холодной воде и терпеть холодный дождь, поэтому в моем доме для него условия «люкс», - смеется иркутянка.

Попал птенец крачки в семью Мельниковых из собачьего приюта. Там искали, кто сможет вырастить малыша, ведь не у каждого есть достаточно знаний и навыков. В соцсетях представители питомника наткнулись на Елену, которая в аккаунте рассказывает о своей домашней птичьей ферме, и обратились к ней за помощью. Девушка не смогла отказать. Выяснилось, что птенца подобрали возле городских болот дети. Мальчики увидели его возле гнезда и подумали, что сирота. Принесли домой. Оказалось, что самостоятельно малыш питаться не может. И родители передали птицу ветеринарам приюта.

- На 95% уверена, что птица в момент, когда дети забрали ее птенца, была рядом. Взрослые особи очень аккуратны и не показываются перед людьми, а вот малыш даже улететь не может. Тем более, летом молодняк или желторотики начинают впервые вылетать из гнезда. Родители должны предупредить своих детей, что их трогать ни в коем случае нельзя. Мама точно рядом, - объясняет птицевод со стажем.

Девушка планирует ухаживать за птенчиком, пока тот не станет самостоятельным. Надеется, что он сможет улететь и продолжит жить как дикая птица. Если же нет, то место ему и на птичьей ферме всегда найдется. Елена смеется: «Может, будет сидеть на плече у меня, как пиратский попугай, когда буду работать по хозяйству».

Сейчас маленькая крачка крепнет и набирается сил. Малыш быстро развивается: впервые принял водные процедуры, попробовал сырую рыбу и научился подавать сигнал «корми меня». А когда Елена занята фермой, за пернатым всегда может присмотреть опытный «птичий нянь» Кузя. Кот вырос по соседству с курятником, поэтому относится к пернатым более чем лояльно. Особенно он любит спать в теплом брудере для новорожденных цыплят.

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