«Думали, кошка от соседского британца нагуляла»: в Бурятии семья нашла на участке детенышей краснокнижного манула

- Мы увидели в сене серые пушистые комочки. Они даже не пищали, - рассказывает эту удивительную историю корреспонденту «КП»-Иркутск» жительница Бурятии Мария Зайцева. - Настолько обессилили. Сразу же подумали на кошку, которая привыкла гулять сама по себе и оставлять нам такие подлянки в виде брошенных котят. Тем более, у нее шерсть тоже серая. Ждали день, ждали два. Непутевая мать так и не вернулась. Не смогли бросить детей на улице – забрали домой.

Многодетная семья не так давно переехала в новый дом с окраины села Новый Заган в центр. А на тот участок, где нашли котят, супруги приехали посадить картошку. Находке в виде трех слепых малышей Зайцевы не удивились, животных любят и так получается, что им постоянно «везет» на беспомощных и брошенных четвероногих. Один из малышей был очень слаб. За ним следили внимательнее. И вправду, ухаживали за крохами, как за детьми. Осиротевшие котята почти не ходили. Короткие лапки то и дело дрожали. Мария мыла каждого раз в три дня, со всеми условиями: вода 30-40 градусов, какую советуют для младенцев, а шерстку сушили феном, чтобы детеныши не успели замерзнуть и заболеть.

Мария Зайцева вскармливала котят детской смесью. мыла каждые три дня и заботилась, как о домашних . Фото: личный архив Марии Зайцевой

- У меня маленький ребенок, которого я кормлю смесью. Ею же я начала выкармливать котят, - вспоминает Мария Зайцева. – Прошло где-то 8 дней, и мы начали замечать, что детки непростые. На серой шерсти появились темные круглые пятнышки. Зубы и когти росли, как по часам. А какие острые! Так больно кусаются, ужас. Через дней 10 малыши открыли глазки – синие, зрачки круглые. А вместо того, чтобы пищать, зарычали. Перепугали нашего кота Фикса. А мы еще на кошку-мать грешили, думали, что с каким-то породистым вислоухим британцем загуляла.

Зайцевы в недоумении начали рыскать в интернете. По всем признакам, все это время семья выкармливала из бутылочки детенышей хищной краснокнижной кошки – манула. Пятна на мордочке, низко посаженные уши и суровый вид – все сходится. Мария и Иван начали искать, куда пристроить хищников. Первым в голову пришел зоопарк, но от этой идеи быстро отказались. Кошка редкая, вдруг кто-то захочет нажиться и продать детенышей.

Специалисты Бурприроднадзора передали малышей в музей Улан-Удэ, где недавно окотилась самка манула. Фото: личный архив Марии Зайцевой

- Мы связались с журналистами, они нам и посоветовали позвонить в Бурприроднадзор, - вспоминает Мария. - Специалисты приехали на следующий день. Они предположили, что мать котят сбила машина, так как рядом с селом оживленная трасса. Пообещали отвезти малышей в Этнографический музей в Улан-Удэ. Там как раз недавно родила самка манула. Будут пробовать подкладывать котят к ней. А когда они вырастут, их постараются вернуть обратно в природу, на территорию заповедника.

Мария и Иван с детьми планируют посетить малышей, когда те уже приживутся в новом месте. За несколько дней семья успела привязаться к маленьким деткам манула, несмотря на их острые когти и зубы.

- Муж настаивал оставить дома одного, самого злого котенка. Он больше всех рычит, аж трясется от злости. А когда голодный, начинает лапу грызть. Говорит, давай назовем Люцифером, пусть наш участок охраняет!

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