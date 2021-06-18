На моем диване – мужик в трусах, а рядом няня с бокалом шампанского: звезда команды КВН «Раисы» уволила няню сына за вечеринку

Звезда команды КВН "Раисы" Валентина Тимощук. Фото: личный архив Валентины Тимощук.

Одна из самых ярких участниц иркутской команды КВН «Раисы» Валентина Тимощук постоянно в разъездах. Благодаря сильному вокалу жгучая брюнетка не ограничивается одними выступлениями в юмористическом клубе. Артистка выступает на различных корпоративах и вдобавок является экспертом на популярном шоу на телевидении. С таким напряженным графиком без услуг няни не обойтись. Пятилетний сын Рома еще мал. А чтобы следить за тем, как та следит за ребенком, Валентина установила в квартире камеры видеонаблюдения. Они пишут картинку в режиме онлайн и передают прямо на мобильный Валентины.

Уехав на очередные гастроли с «Раисами» в Екатеринбург, Валентина в перерывах между репетициями, решила включить запись и увидела картину. В ее комнате на диване, как на своем собственном, расположился незнакомец в трусах и майке. Рядом с бокалом шампанского расхаживает та самая няня Надежда (имя изменено, - прим. Ред.). А вокруг бегают двое детей – сын Валентины Рома и сын Надежды. Затем вся компания переместилась на кухню, где мужчина, сидя за столом, приступил к трапезе.

- Оказалось, наша нянечка устроила вечеринку и позвала какого-то своего знакомого мужика, который даже не говорит по-русски, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Валентина Тимощук. – Они распивали алкоголь и курили. Хорошо, что сына не обидели. Самое удивительное, она ведь знала, что в квартире стоят камеры. Мы даже с ней разговаривали в онлайне. А этого мужчину я видела и раньше с ней около дома. Возможно, он бывал в квартире. Я всегда звонила заранее Надежде и говорила, что еду домой. Возможно, он успевал выйти.

Кадр вечеринки, которую устроила няня в квартире Валентины Тимощук. Фото: предоставлено Валентиной Тимощук.

По словам Валентины, она наняла Надежду два месяца назад, найдя ее по объявлению. Женщина рассказывала артистке, что приехала с ребенком из Украины. Договора на оказание услуг мамы Ромы и воспитатель не составили, сошлись на устной договоренности. Платила КВН-щица нянечке около 25 тысяч рублей в месяц. На работу та выходила в среднем два вечера в неделю.

- Один раз она меня уже подвела, не приехала, и я опоздала на самолет, - продолжает Валентина. – Тогда я ее простила. Но, после такого, конечно, уволила. Сейчас буду проверять, не пропало ли у меня что-нибудь. Оказалось, что Надежда брала мои очки, фотографировалась в них и выкладывала снимки в соцсети. Сейчас за сыном присматривает соседка. Искать нянь по объявлению больше не планирую.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Роман КРАВЦОВ, кандидат юридических наук, член Общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской области:

«С няней всегда нужно заключать письменный договор»

- Чтобы обезопасить себя и своего ребенка от подобных ситуаций, нанимая няню, следует обязательно заключать письменный договор. Он будет дисциплинировать обе стороны. И, конечно, брать человека на работу лучше по рекомендации. Что касается данной ситуации, то если эта няня ничего не украла, не повредила в квартире, то предъявить ей что-либо будет трудно. То, что она привела в квартиру постороннего человека, расценить это как правонарушение будет сложно. А вот если Валентина обнаружит пропажу чего-либо, может смело писать заявление в полицию. Тем более есть записи с камер видеонаблюдения.

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