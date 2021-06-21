Застукал в постели голыми: ревнивый сибиряк игрушечной саблей избил любовника жены Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Нерадостный подарок на эти новогодние праздники сделала своему мужу 35-летняя продавщица и мать двоих детей из Улан-Удэ. Пока супруг уехал поздравлять с Новым годом родственников, женщина пригласила домой двух подружек, а заодно 54-летнего мужчину, с которым познакомилась по переписке несколько месяцев назад.

К слову, приехал новый знакомый что называется в разгар вечеринки. Когда женщины уже разгорячились алкоголем. Вскоре застолье пришлось заканчивать. Так как подружки хозяйки квартиры уснули на диване. Уединившись женщина с любовником решили воспользоваться моментом и также отправились в спальню, где разделись и удобно расположились на кровати. И тут, как в заезженном анекдоте, на пороге опочивальни появился муж хозяйки квартиры. Романтик был испорчен.

Прыгнуть из окна, в чем мать родила, любовник не успел. Обманутый супруг в ту же секунду набросился на него с кулаками. В какой- то момент мужу под руку попалась детская игрушечная сабля. Он схватил ее и начал ей хлестать незваного гостя, пока та не разлетелась в щепки. В концовке он просто схватил любовника и по классике спустил его с лестницы. К слову, труда ему это не составило. Ведь работает он грузчиком.

Такое неудачное свидание закончилось для гостя черепно-мозговой травмой, ушибами лица, груди, а также рваными ранами головы, рук и ног. После визита к замужней женщине он не только попал на больничный. Но и подал на ревнивого мужа в суд. На днях тот услышал приговор.

- Супруг женщины получил два года условно, - рассказала «КП»-Иркутск» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Юлия Тесленко.

Сохранился ли брак в этой паре после той новогодней вечеринки, осталось неизвестным.

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