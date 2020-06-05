«Твой звездный выход»: Валентина Тимощук из команды КВН «Раисы» стала участницей конкурса

Помните Валю Тимощук из «Раис»? Да, ту самую яркую длинноногую брюнетку, с которой танцевал Галустян? А она ему в ответ: я просто первый раз вижу человека, который две минуты и не моргает… Или ее наряды – платья с перьями и стразами, и один из самых запоминающихся номеров про «маленькую телочку», которой холодно зимой. Так вот Валентина, к тому же еще эксперт твшоу «Ну ка, все вместе!», побывала в студии радио «Комсомольской правды в Иркутске» и рассказала, почему решила поучаствовать в конкурсе талантов «Твой звездный выход».

- Я люблю все новое и интересное, - говорит она. – Надо всегда идти вперед за эмоциями и впечатлениями, поэтому и прислала на конкурс клип на песню «Радиоволна». Песню написал мой друг и талантливый музыкант Вячеслав Ерошенко. Ее долго и много крутили на радио, ну а потом мы решили, что ее должны услышать как можно больше людей и не только в Иркутске. Так, подредактировали слова и сняли клип в Москве.

Ну а все желающие ее могут услышать, заглянув на страничку нашего конкурса «Твой звездный выход» на irk.kp.ru. Напомним, его запустили администрация Иркутска, Общественная палата города, «Комсомольская правда» и телеканал ТиВиСи HD. Нужно всего лишь прислать видеоролики и рассказать о том, что умеете делать лучше всех. И, вуаля, выигрывайте призы! Главный – это выступление на общегородском празднике в День города, который после победы над коронавирусом проведут на острове Юность в Иркутске. Самые лучшие ролики отберет жюри и включит в праздничную программу. Но будет еще и приз зрительских симпатий в нескольких номинациях (по результатам голосования на irk.kp.ru). А самых запомнившихся и ярких участников ждет приглашение в прямой эфир на телеканал ТиВиСи HD.

Но вернемся к Валентине. Чем она занимается сейчас?

- Сейчас, во время пандемии, появилось много свободного времени, - говорит она. – Провожу его с детьми, с семьей, собираюсь навестить родственников, которых давно не видела. А еще активно веду соцсети и свой канал на YouTube. Меня даже многие называют блогером, хотя я себя таковой не считаю. Все началось с того, что выставляла много постов о том, как проходит моя творческая жизнь, а затем стала получать сообщения с просьбами рассказать, как живу, какая у меня семья. Даже научилась монтировать сама видео.

А еще Валентина поделилась рассказом, как попала в «Раисы». И хотя этот вопрос ей задавали уже тысячу раз, она все равно с теплотой вспоминает о тех временах и с удовольствием говорит о КВНе.

- С девчонками я познакомилась в одном из заведений Иркутска, где мы выступали, - продолжает артистка. – У меня был номер, у них тоже. И вот получилось так, что на каком-то мероприятии меня подметил их художественный руководитель и предложил совместный номер. Он был успешный, это была встреча со спортсменами-хоккеистами на чемпионате мира по бенди. Ну, а потом мне предложили поехать на КВН. Я, честно говоря, еще не понимала что это такое. Несколько раз переспрашивала: вы не передумали, я вам точно нужна? Но меня уверили, что уже купили билеты. И когда приехала была удивлена, сколько было работы, репетиций, сколько надо учить теста. Режим сумасшедший – с 7 утра и до 12 ночи…

- У вас всегда были яркие образы. Кто их придумывал?

- Иногда художественный руководитель, но в большинстве своем мне ставили задачу – взять как можно больше нарядов. Я наряжалась и делала дефиле. Например, когда вышла перед девочками в зеленом платье, которое сшила, то сразу же пошли шутки. Так родился номер «маленькая телочка». Для ребят творческих нужно вдохновение, они увидели образ и уже начали идеи приходить…

Будьте как Валя! «Твой звездный выход» - это возможность получить свою минуту славы. Главное – желание развиваться и показать свои умения.

КОНКРЕТНО

Как принять участие

Загрузите фото и информацию о себе, ссылку на ваш ролик на ютуб (вконтакте) в форму, которая есть на сайте или отправьте на почту darya.kostyrina@phkp.ru .

Возникли вопросы? Вы также можете их задать, обратившись по тел: 8 (3952) 208-008.

Можете сделать ролик специально для конкурса, а можете прислать архивные кадры.

ВНИМАНИЕ!

Запишитесь на кастинг! Хотите стать участником проекта, а подходящего видео нет? Не беда. Приходите на кастинг – 17 июня в 13.00 по адресу Партизанская, 75. По вопросам кастинга звоните по номеру телефона (3952) 290-674.