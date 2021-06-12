Чужих детей не бывает: пекинес стал приемной матерью для двух котят в Забайкалье. Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края

Чужих детей не бывает. Очередным подтверждением этому стала история из города Хилка, что в Забайкальском крае. Там собака заботится о двух котятах, которые остались без мамы, как о собственных малышах. При этом котят не пытались подкладывать к новоиспеченной маме пекинесу Зайке. Собака сама неожиданно для хозяина привязалась к мяукающим клубочкам и начала кормить их своим молоком.

Брошенных хвостатых нашел возле своего дома Михаил, хозяин пекинеса. Он услышал пронзительный писк. Два неокрепших котенка даже толком бегать не могли. Видимо, «добрые» люди решили, что лучше всего судьбой животных распорядится воля случая. Мужчина не смог пройти мимо и забрал их домой. Обогрел, нашел место для сна. Только вот как кормить!? Слепые комочки неумело тыкались мордочками в блюдце с молоком. А один из них заметно хромал, пришлось отвезти на лечение к ветеринару.

- Первоначально на станцию обратился Михаил с маленьким котенком. У животного была сломана лапа. Мы наложили гипс. Спустя три недели на повторном приеме мужчина рассказал, что собака привязалась к котятам и начала их выкармливать своим молоком», - пояснила начальник ветеринарной станции Лариса Неретина.

По счастливой случайности, незадолго до появления котят в доме Михаила Зайка ощенилась. Однако насладиться ролью матери ей не удалось. Двух щенков быстро забрали новые хозяева . Но, несмотря на это материнские чувства и молоко еще остались. Скорее всего, Зайка тосковала по своему потомству, поэтому и заменила маму-кошку.

Специалисты отмечают, что собаки часто «усыновляют» чужих детей вне зависимости от того, кто это: щенок, котенок или другое животное. Они подсознательно понимают, что ребенок без мамы испытывает стресс, поэтому стараются взять брошенных деток «под крыло».

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