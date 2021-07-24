"Рвут профлист, как бумагу": туристов просят не оставлять еду "для мишек" на Байкале

В национальном парке хозяева тайги повадились разорять местные помойки и пугать посетителей. Фото: Михаил Овдин

Теперь в обязательном наборе посетителей Забайкальского национального парка должны быть мусорные пакеты или спички. Дело в том, что это лучшая профилактика от хулиганства местных косолапых, которые в последнее время совсем потеряли страх, перед человеком в том числе.

- Планируя свой отдых на охраняемой территории помните, что национальный парк - это место обитания диких животных. Пищевые отходы старайтесь сжигать или вывозить, - обращается к туристам на личной странице в соцсетях директор "Заповедного Подлеморья" Михаил Овдин.

Дело в том, что медведей привлекает запах объедков, который несется с местных помоек. Ситуацию усугубляет нерегулярный вывоз мусора с территории, из-за чего заполненные баки становятся для хозяев тайги сродни шведского стола - бери и ешь.

Помимо того, что хищники устраивают погром и оставляют после себя горы разбросанных бутылок и пакетов, "мишки" все меньше остерегаются людей. А это, по мнению специалистов парка, может привести к трагическим последствиям.

- Медведи разрушают инфраструктуру, рвут профлист как бумагу, пугают посетителей, - рассказывает директор нацпарка.

Вместе с этим, количество медведей в заповедной зоне постоянно растет, что дает им все больше уверенности в своем "хозяйском" статусе.

Посетителей просят соблюдать все меры предосторожности и не провоцировать диких хищников .

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