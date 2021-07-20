Краснокнижный канюк едва не врезался в машину лесников в Бурятии

Столкновение лоб в лоб краснокнижного канюка и машины лесников чуть не произошло в Бурятии. Фото: Лесное хозяйство Бурятии

- Мы ехали по лесной дороге, как вдруг заметили, что какая-то птица упала прямо на дорогу. Очень переживали, что это из-за повреждённого крыла, - вспоминают день интересной встречи лесники из Бурятии.

Когда мужчины вышли из машины, то увидели довольно редкого в здешней местности обитателя. Это был краснокнижный канюк - хищная птица. Во время охоты она может часами бездвижно парить на одном месте. Однако в этот раз что-то пошло не так. Канюк лежал у машины и не улетал, даже наоборот, увлеченно рассматривал людей, разрешил взять себя на руки. Лесники осмотрели птицу - переломов нет, все перышки на месте.

- Скорее всего, это слёток – подросток, который только начал летать и немного устал, - поделился участковый лесничий Сергей Максимов.

Хищная птица была спокойна, разрешила взять себя на руки и осмотреть. Фото: Лесное хозяйство Бурятии

Стало понятно, почему хищник резко упал перед машиной. А то, что водитель успел отреагировать на приближающуюся птицу и остановиться - настоящее везение. Лесники посадили канюка на камень и тот напоследок осмотревшись, взлетел с новыми силами.

К слову, одна из особенностей этой редкой птицы - умение летать легко и бесшумно. А когда канюк присаживается на дерево, он подбирает одну лапу и немного съеживается. В этот момент хищник не только расслабляется и отдыхает, но и осматривает окрестности в поисках новой добычи. Так сказать, приятное с полезным!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Месть пернатых: атакованного сороками кота пришлось спасать прохожим в Сибири. Птицы подкараулили проказника, когда тот не смог слезть с дерева. (подробности)

«Кладу ему червячка в клюв, как мама»: в Иркутске девушка выхаживает птенца дикой крачки. Присматривать за ним Елене Мельниковой помогает кот Кузя. (подробности)