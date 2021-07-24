«Жесть, что будет!»: дети в Забайкалье сняли, как водитель с грузовиком пошёл ко дну с лопнувшего моста

- Ой, что сейчас будет! Я не могу на это смотреть. Жесть... - комментируют дети за кадром. В сети быстро разошлось видео из Забайкальского края, от первых секунд и до конца оно держит зрителя в напряжении получше любого голливудского триллера. Действия происходят в поселке Урюм Чернышевского района, где уже второй раз за месяц бушует природа - из-за сильных ливней топит участки, а в июне вместе с сильным потоком унесло единственный автомобильный мост, который возвели в 2016 году. Осталась только подвесная деревянная переправа1988 года постройки.

Мощное течение реки, старенький мост, больше похожий на местную историческую достопримечательность и смельчак на грузовике. Даже дети, которые находились на отрезанной водой части поселка, прекрасно понимали, что водителю пришла в голову плохая идея...Машина набирает скорость, резво несется над рекой, но уже на середине пути мост провисает под тяжестью и загребает воду. Тросы и балки не выдерживают и лопаются. Грузовик вместе с водителем идет ко дну.

Подвесной мост был единственной переправой в поселке Урюм

- В тот день Иван, герой видео, уже перегнал через этот мост свой автомобиль, - рассказала корреспонденту "КП"-Иркутск" глава поселка железнодорожной станции Наталья Уткина. - Он и его семья живут как раз-таки на той стороне Урюма, что отрезана от большой земли. Смельчак решил, что и грузовик сможет перевезти. Большое везение, что остался жив. Он успел открыть дверь, вылезти из кабины и зацепиться за балку или трос. А потом уже пришвартовал к берегу.

Мужчина выжил. Отделался испугом, правда машины больше нет, как и переправы. Раньше этот мост использовали только для легковушек и мотоциклов. Он находился на балансе местных властей. Администрация следила за его состоянием и делала мелкий ремонт. Однако спустя больше 30 лет службы мост не выдержал двух сильных паводков и вес грузовичка.

- Сегодня в поселке проживает 496 человек. Большая часть населения - 376 жителей, находятся в зоне затопления. На этой же стороне один магазин, остальные три - на левом берегу. Конечно, надолго единственного магазинчика не хватит, поэтому ждем спасателей. Они при необходимости будут переправлять людей. В момент обрушения моста, кто-то остался на противоположной стороне от дома, - рассказала глава поселка Наталья Уткина.

Администрация поселка уже решает вопрос о восстановлении переправы. Однако, как сообщают в сети, чтобы построить мост, который не унесет при следующем наводнении, необходимо больше 30 миллионов рублей, что для района неподъемная сумма.

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