Обрушение моста на Транссибе в Забайкалье: как теперь будут ходить поезда

Тот самый мост, который смыло водой. Фото: правительство Забайкалья

В Забайкалье продолжают восстанавливать мост на Транссибирской железнодорожной магистрали, который обрушился из-за мощного паводка. Напомним, все произошло на перегоне Куэнга – Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района. Движение там пока закрыто в обе стороны. В РЖД тем временем, составили временное расписание курсирования ряда пассажирских поездов, отправляющихся с 23 по 25 июля.

Фото: правительство Забайкалья

Итак, ближайшие два дня, при отправлении из Москвы и Самары поезда будут следовать только до Читы, при отправлении из Владивостока –только до Хабаровска. Изменения касаются поездов:1/2 Москва – Владивосток, 61/62 Москва – Владивосток; 11/12 Владивосток – Самара; 7 Владивосток – Омск.

- Пассажиры могут вернуть или переоформить проездные билеты без дополнительной платы, - уточнили в пресс-службе РЖД.

Борьба с паводками в Забайкалье продолжается. Напомним, из-за сильных и продолжительных дождей, уровня воды поднялся в реках Шилкинского, Нерчинского, Чернышевского районов края.

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