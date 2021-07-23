Из-за паводка в Забайкалье обрушился мост на Транссибе. Фото: правительство Забайкалья

Паводки, которые обрушились на Забайкалье приводят все к большим разрушениям. Так, уже не выдержал большой воды и обрушился железнодорожный мост на перегоне Куэнга – Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкалью.

- Погибших и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве. - Движение поездов остановлено в обоих направлениях. На месте уже работает бригада вагоновосстановителей.

Фото: правительство Забайкалья

Напомним, из-за паводков не повезло Нерчинскому району края. Из-за обильных осадков, там произошел размыв береговой линии на искусственном озере Макарыч. Как итог, большая вода пришла в село Заречный. Там уже подтоплено 55 домов и 55 приусадебных участков. Сложная ситуация и в Шилкинском районе, где из-за паводка повреждено десять мостов в селах Богомягково, Верхняя Хила, Размахнино, Островки, Ульяновка, Новоберезовское, и Кыэкен.