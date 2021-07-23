Аглая, Прасковья и Брунгильда: котят краснокнижного манула, найденных в огороде, выходили в музее Бурятии. Фото: Этнографический музей Улан-Удэ

Скачут, охотятся на "мышей", а напрыгавшись, бегут со всех лап к своим нянькам, сотрудникам зоопаркам, чтобы им почесали пузико. Глядя на новые фото, диву даешься, как окрепли и выросли! А ведь еще пару месяцев назад это были не резвые котята, а три обессиливших комочка. Истощенными, голодными и холодными их детенышей краснокнижного (!) манула нашла Мария Зайцева, жительница Мухоршибирского района Бурятии. Причем в собственном огороде! Ей пришлось стать мамой для осиротевших малышей. Она выкармливала их детской смесью, убаюкивала, ласкала. И все это время и сама Мария, и ее домочадцы были уверены – они приютили детенышей соседкой кошки, слывущей на всю округу непутевой матерью. Да и малыши уж больно были похожи на породистых британцев. Думали - загуляла Муська с аристократом. Но когда у них спустя неделю прорезались зубы и когти, Зайцевы оторопели. Сличили фото в интернете и выяснили, выкормили с соски хищников - детенышей краснокнижного манула.

- Мы с мужем прекрасно понимали, что особенным детям нужен особенный уход, - говорила тогда корреспонденту "КП"-Иркутск" Мария. - Начали думать, куда их пристроить, чтобы обеспечить должный присмотр.

Так крошки манулы оказались в этнографическом музее в столице Бурятии. Пока пользователи в соцсетях умилялись фото и видео симпатичных озорников, работники музея хватались за голову.

- Этот период очень тяжело дался и малышам, и нам, - делятся сотрудники с подписчиками в соцсетях. - Все-таки это был первый опыт для наших специалистов по выхаживанию манулов в таком юном возрасте. Когда они поступили в музей, им не было и месяца. Это действительно была титаническая работа, ведь крох трое, а значит все манипуляции и волнения умножены на три!

Крохам не подошел ни один из доступных кормов, пришлось просить помощи у крупных поставщиков. Фото: Этнографический музей Улан-Удэ

Оказалось, что детенышам краснокнижного хищника не подходит ни один доступный корм. Человеческая молочная смесь далека по составу от молока их матери, вот у крошек и начался недобор веса. Ситуацию усугублял стресс от разлуки с приемной мамой Марией. Манулы, как настоящие дети, переживали из-за тоски по старому дому и боялись новых людей. Первая неделя была самой сложной.

- Мы боялись самого худшего, ежедневно консультировались со специалистами Новосибирского и Московского зоопарков, - вспоминают в музее. - Они помогли подобрать схему лечения, составить правильный рацион, рассказали, как повысить иммунитет, дали советы по тонкостях содержания таких непростых животных. Они ведь очень хрупкие существа!

И вот новые проблемы, детишки доедают последнюю банку корма, а такого же ни в Бурятии, ни в ближайших регионах - просто нет! Нельзя было допустить, чтобы дети питались чем-то иным, а уж тем более голодали. Благо, на просьбы сотрудников откликнулся местный поставщик, который в кратчайшие сроки доставил ту самую смесь.

Сейчас каждый манул весит уже по 600 граммов. И уже со смест потихоньку переходят на мясо - схватят зубами кусок посолиднее и тащат в убежище, в «нору». Малышам уже по два месяца. Одним рывком запрыгивают на стулья, резвятся, играют.

Крохи постепенно переходят на мясо и становятся настоящими хищниками. Фото: Этнографический музей Улан-Удэ

Имена малышам уже дали. К слову все трое, девочки, сестрички. И клички под стать их внешности редкие и экстравагантные: Аглая, Прасковья и Брунгильда. Сегодня сотрудники этномузея получают официальное разрешение на содержание диких котят в живом уголке. Ведь, увы, девочки-манулы навсегда останутся домашними. Речи о выпуске в среду обитания не идет совсем. Крошки слишком рано осиротели и не успели научиться азам выживания в дикой природе. Одни уже не выживут.

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