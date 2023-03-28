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Общество28 марта 2023 11:04

Хвастаемся в соцсетях и гуляем по странным сайтам. Как мы помогаем мошенникам украсть наши персональные данные

Учитель информатики из Иркутска рассказал, как защитить смартфон от мошенников
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Делимся действенными способами обезопасить себя и свой смартфон.

Делимся действенными способами обезопасить себя и свой смартфон.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В век современных технологий мошенникам необязательно обрывать ваш телефон с уговорами взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет». За многих из них работают «умные» приложения, которые запросто воруют из смартфонов данные банковских карт, пароли от аккаунтов в соцсетях и личные фото. Вредоносный вирус может быть замаскирован, к примеру, под безобидную программку для смены обоев или цветастый органайзер. И это лишь один из множества способов обокрасть человека его же руками.

Проблем можно избежать, если соблюдать три простых способа защиты персональных данных. Секретами безопасного интернета с детьми и их родителями поделился учитель информатики Максим Лавлинский. Школьный педагог с 14-летним стажем был признан лучшим среди коллег из Иркутска в 2022 году.

Скачивайте приложения только из официальных магазинов

В том числе AppStore (единственная подобная площадка для операционной системы iOS), Google Play Market, Yandex Store, Windows Store, Samsung Galaxy Apps и Amazon Appstore. Их сотрудники следят за тем, чтобы среди «товара» пользователям не попалась зараженная программа. Конечно, у хозяев гаджетов на базе Android есть возможность скачивать все что угодно из сторонних источников. Стоит ли это делать? Отвечаем прямо – нет. Хотя в некоторых случаях не нужно даже согласие пользователя на загрузку. Вирус-шпион сам проникнет в смартфон из Сети. Этому могут способствовать: устаревшая версия операционной системы и отсутствие антивируса.

- Как понять, что в телефоне уже кто-то «живет»? Есть несколько симптомов, - рассказывает «КП»-Иркутск» Максим Лавлинский. – С виду приложение выглядит абсолютно обычным и выполняет заявленные функции, ведь главная цель аферистов – сделать все тайно и не вызывать подозрений. Выдает себя «враг» просто: аккумулятор садится в разы быстрее обычного; гаджет нагревается даже в состоянии покоя и постоянно «тормозит»; появляются сторонние уведомления, реклама, а также приложения; возросли расходы на связь, объемы расходуемого интернет-трафика; передача данных и WI-FI включаются автоматически.

Для того, чтобы спасти любимый гаджет, установите антивирус, если не сделали этого раньше. Однако это не гарантирует вам полнейшего «выздоровления». Кардинальный и действенный метод – сбросить телефон до базовых настроек, либо заручитесь помощью специалиста.

Меньше и хвастайтесь и рассказывайте о себе в соцсетях

Подобное трудно представить заядлым юзерам соцсетей, но, если хочется сберечь финансы, будьте готовы на жертвы.

- Как часто ваши друзья публикуют фото посадочных талонов с подписью: «Ура, долгожданный отпуск»? Предупредите их, что так делать нельзя. На билете указано гораздо больше информации, чем вы думаете, и ей могут воспользоваться преступники.

Меньше знают - ничего не своруют. Среди ваших подписчиков могут быть жулики.

Меньше знают - ничего не своруют. Среди ваших подписчиков могут быть жулики.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К примеру, с помощью кода бронирования аферисты запросто узнают информацию о вас и вашем полете на сайте авиакомпании. Более того, есть риск слива паспортных данных, номера телефона и адреса электронной почты. При наличии этих вводных возможности киберворишек увеличиваются в разы. Теперь только им решать: снять человека с рейса, присвоить чужие бонусы или оформить кредит. Те же правила предосторожности касаются штрих-кода, который также является кладезем личных сведений

- Попасть под прицел мошенников можно, хвастаясь на просторах Сети дорогими покупками, недвижимостью или автомобилем, - предостерегает опытный педагог. – Они быстро придумают огромное количество способов выудить ваши деньги.

К слову, грабители научились изготавливать дубликаты ключей по одной фотографии. Для этого необходимо лишь пройти курсы по трехмерному моделированию и научиться пользоваться 3D-принтером.

Также подводные камни таятся в геотегах и сторис: недоброжелатели могу легко выяснить, где вы находитесь в настоящее время. А далее дело за малым. Пользуясь этой информацией, аферисты звонят близким активных пользователей соцсетей и запугивают максимально убедительной легендой о якобы попавшем в беду родственнике. Зачастую люди попадаются на эти уловки из-за названных незнакомцами деталей: цвет и модель машины, одежда, в которой человек ушел из дома, особенности внешности, здоровья и так далее. А ведь всем этим практически каждый сегодня делится со своими подписчиками. Из-за психологического давления жертва обмана не в состоянии критически оценить ситуацию.

- Удалите из аккаунтов личные номера телефонов, адреса и электронную почту, - призывает Максим Лавлинский. - Если сделать это невозможно, то обезопасьте себя двойной аутентификацией.

Не переходите по подозрительным ссылкам

Это популярный способ воровства персональных среди кибермошенников называется «фишинг». Слово происходит от английского «fishing», что в переводе означает «рыбная ловля» или «ловля на крючок». Говоря простым языком, это создание копии популярного сайта: онлайн-магазина, банка, социальных сетей и многого другого. Люди вводят логины, пароли, данные карт, но на экране ничего не происходит… На самом деле, в этот момент аферисты радостно потирают руки – добыча сама попала в руки. Стоит ли объяснять, как они могут воспользоваться полученными сведениями?

Преступники маскируют свои сайт под популярные соцсети и онлайн-магазины. Будьте осторожны!

Преступники маскируют свои сайт под популярные соцсети и онлайн-магазины. Будьте осторожны!

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Распространяются вредоносные ссылки в основном тремя способами: по электронной почте, через СМС или через копию официальной сети Wi-Fi, при подключении к которой жертву перебрасывает на фишинговый сайт.

Хитрые жулики пристально следят и за трендами. К примеру, в пандемию подделывали площадки служб доставки еды, а в последнее время появляется больше магазинов брендовых вещей.

- Вычислить подделку не составит труда, если быть внимательным. Во-первых, смотрите на названия компании. Чаще всего они написаны с ошибками или с использованием цифр и знаков. Это делается для того, чтобы фальшивку не нашли в поиске и не заблокировали. Во-вторых, цвет и дизайн будут отличаться от оригинала, в том числе и качеством исполнения. Третья важная деталь - в адресе сайта стоит «http» вместо «https». Ну и, конечно, стоит прислушаться, если браузер называет ресурс небезопасным, - заключает Максим Лавлинский в беседе с «КП».

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