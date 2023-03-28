Хвастаемся в соцсетях и гуляем по странным сайтам. Как мы помогаем мошенникам украсть наши персональные данные

Делимся действенными способами обезопасить себя и свой смартфон. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В век современных технологий мошенникам необязательно обрывать ваш телефон с уговорами взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет». За многих из них работают «умные» приложения, которые запросто воруют из смартфонов данные банковских карт, пароли от аккаунтов в соцсетях и личные фото. Вредоносный вирус может быть замаскирован, к примеру, под безобидную программку для смены обоев или цветастый органайзер. И это лишь один из множества способов обокрасть человека его же руками.

Проблем можно избежать, если соблюдать три простых способа защиты персональных данных. Секретами безопасного интернета с детьми и их родителями поделился учитель информатики Максим Лавлинский. Школьный педагог с 14-летним стажем был признан лучшим среди коллег из Иркутска в 2022 году.

Скачивайте приложения только из официальных магазинов

В том числе AppStore (единственная подобная площадка для операционной системы iOS), Google Play Market, Yandex Store, Windows Store, Samsung Galaxy Apps и Amazon Appstore. Их сотрудники следят за тем, чтобы среди «товара» пользователям не попалась зараженная программа. Конечно, у хозяев гаджетов на базе Android есть возможность скачивать все что угодно из сторонних источников. Стоит ли это делать? Отвечаем прямо – нет. Хотя в некоторых случаях не нужно даже согласие пользователя на загрузку. Вирус-шпион сам проникнет в смартфон из Сети. Этому могут способствовать: устаревшая версия операционной системы и отсутствие антивируса.

- Как понять, что в телефоне уже кто-то «живет»? Есть несколько симптомов, - рассказывает «КП»-Иркутск» Максим Лавлинский. – С виду приложение выглядит абсолютно обычным и выполняет заявленные функции, ведь главная цель аферистов – сделать все тайно и не вызывать подозрений. Выдает себя «враг» просто: аккумулятор садится в разы быстрее обычного; гаджет нагревается даже в состоянии покоя и постоянно «тормозит»; появляются сторонние уведомления, реклама, а также приложения; возросли расходы на связь, объемы расходуемого интернет-трафика; передача данных и WI-FI включаются автоматически.

Для того, чтобы спасти любимый гаджет, установите антивирус, если не сделали этого раньше. Однако это не гарантирует вам полнейшего «выздоровления». Кардинальный и действенный метод – сбросить телефон до базовых настроек, либо заручитесь помощью специалиста.

Меньше и хвастайтесь и рассказывайте о себе в соцсетях

Подобное трудно представить заядлым юзерам соцсетей, но, если хочется сберечь финансы, будьте готовы на жертвы.

- Как часто ваши друзья публикуют фото посадочных талонов с подписью: «Ура, долгожданный отпуск»? Предупредите их, что так делать нельзя. На билете указано гораздо больше информации, чем вы думаете, и ей могут воспользоваться преступники.

Меньше знают - ничего не своруют. Среди ваших подписчиков могут быть жулики. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К примеру, с помощью кода бронирования аферисты запросто узнают информацию о вас и вашем полете на сайте авиакомпании. Более того, есть риск слива паспортных данных, номера телефона и адреса электронной почты. При наличии этих вводных возможности киберворишек увеличиваются в разы. Теперь только им решать: снять человека с рейса, присвоить чужие бонусы или оформить кредит. Те же правила предосторожности касаются штрих-кода, который также является кладезем личных сведений

- Попасть под прицел мошенников можно, хвастаясь на просторах Сети дорогими покупками, недвижимостью или автомобилем, - предостерегает опытный педагог. – Они быстро придумают огромное количество способов выудить ваши деньги.

К слову, грабители научились изготавливать дубликаты ключей по одной фотографии. Для этого необходимо лишь пройти курсы по трехмерному моделированию и научиться пользоваться 3D-принтером.

Также подводные камни таятся в геотегах и сторис: недоброжелатели могу легко выяснить, где вы находитесь в настоящее время. А далее дело за малым. Пользуясь этой информацией, аферисты звонят близким активных пользователей соцсетей и запугивают максимально убедительной легендой о якобы попавшем в беду родственнике. Зачастую люди попадаются на эти уловки из-за названных незнакомцами деталей: цвет и модель машины, одежда, в которой человек ушел из дома, особенности внешности, здоровья и так далее. А ведь всем этим практически каждый сегодня делится со своими подписчиками. Из-за психологического давления жертва обмана не в состоянии критически оценить ситуацию.

- Удалите из аккаунтов личные номера телефонов, адреса и электронную почту, - призывает Максим Лавлинский. - Если сделать это невозможно, то обезопасьте себя двойной аутентификацией.

Не переходите по подозрительным ссылкам

Это популярный способ воровства персональных среди кибермошенников называется «фишинг». Слово происходит от английского «fishing», что в переводе означает «рыбная ловля» или «ловля на крючок». Говоря простым языком, это создание копии популярного сайта: онлайн-магазина, банка, социальных сетей и многого другого. Люди вводят логины, пароли, данные карт, но на экране ничего не происходит… На самом деле, в этот момент аферисты радостно потирают руки – добыча сама попала в руки. Стоит ли объяснять, как они могут воспользоваться полученными сведениями?

Преступники маскируют свои сайт под популярные соцсети и онлайн-магазины. Будьте осторожны! Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Распространяются вредоносные ссылки в основном тремя способами: по электронной почте, через СМС или через копию официальной сети Wi-Fi, при подключении к которой жертву перебрасывает на фишинговый сайт.

Хитрые жулики пристально следят и за трендами. К примеру, в пандемию подделывали площадки служб доставки еды, а в последнее время появляется больше магазинов брендовых вещей.

- Вычислить подделку не составит труда, если быть внимательным. Во-первых, смотрите на названия компании. Чаще всего они написаны с ошибками или с использованием цифр и знаков. Это делается для того, чтобы фальшивку не нашли в поиске и не заблокировали. Во-вторых, цвет и дизайн будут отличаться от оригинала, в том числе и качеством исполнения. Третья важная деталь - в адресе сайта стоит «http» вместо «https». Ну и, конечно, стоит прислушаться, если браузер называет ресурс небезопасным, - заключает Максим Лавлинский в беседе с «КП».

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