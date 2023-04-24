«Деньги пойдут на нужды СВО»: праздничный салют в День Победы отменили в Чите

Власти региона опубликовали сообщение вечером 23 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Забайкальского края сообщили о том, что традиционный фейерверк в Чите в честь Дня Победы 9 мая в этом году не состоится. Об этом министр культуры региона рассказала во время интервью местному телеканалу.

- Коллеги со мной согласились, что будет еще время для того, чтобы устроить фейерверк, огромный победный фейерверк, - отметила Ирина Левкович. - Впереди Победа – 80. Мы уже начинаем создавать повестку к 80-летию Великой Победы.

Тем временем в пресс-службе правительства Забайкалья подтвердили, что сэкономленные средства пойдут на поддержку бойцов-участников специальной военной операции на Украине. Какова точная сумма, и каким способом направят деньги, пока не уточняется.

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