Оплатила ему такси, чтобы отвязался: истории наших читательниц о свиданиях с сайтов знакомств

Например, одна из девушек перепутала машины и познакомилась вживую не с тем Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Многие сейчас ищут вторую половинку с помощью приложений и сайтов для знакомств. Вот только порой первые встречи с ухажерами из сети оказываются не романтическими, а забавными или даже странными. Недавно КП-Иркутск публиковала подборку самых диких свиданий, на которых побывала наша корреспондентка. После этого читатели в комментариях поделились своими историями.

- После развода зашла на сайт знакомств, общалась, завязалась беседа с мужчиной. Интеллигентный, приятный в общении, сказал, что ушел от жены, живет отдельно, подаст на развод. Пригласил встретиться, заехал за мной, сидим, мило общаемся в кафе и тут я узнаю, что это... муж начальницы.

- Я один раз на сайте познакомилась. Договорились встретиться у почты (он на машине будет ждать меня). Прихожу, стоит джип. Я туда лезу, привет и все такое. Короче познакомились и понравились друг другу… Был классный вечер, но прикол в том, что это была не та машина, что меня ждала, и не тот человек с сайта… Его я не заметила. Просто залезла в другую машину.

- Как-то в соцсетях написал мужчина. Встретились в кафе. Он все заказывал поесть, выпить. Хотя я не просила. В конце мероприятия эта дивная фраза: «К тебе или ко мне?». Я отказалась. Тогда он сказал, что за такси домой плачу я. Имеется в виду, за такси ему домой. Пришлось заплатить, чтоб отвязаться.

- Я как-то пошла на встречу с парнем с хорьком. Так уж вышло, ввиду стечения обстоятельств. В итоге неплохое свидание получилось исключительно у хорька - парень ошалел от восторга и не спускал его с рук, про меня даже забыл. Так, какая-то декорация на другом конце хорьковой шлейки.

Конечно, это не значит, что в интернете можно познакомиться только с такими кадрами. Однако стоит помнить, что за анкетой может прятаться, в общем-то, кто угодно. Поэтому стоит помнить о некоторых мерах предосторожности. В частности, для первой встречи однозначно стоит выбрать более людное место.

В предыдущем материале мы также приводили комментарий психолога, которая рассказала, как разузнать о своем интернет-знакомом побольше.