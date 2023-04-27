«Любимый город» объединяет иркутян

В столице Приангарья начала работу новая благотворительная организация. Фото: Денис Давыдов.

В рамках марафона «Своих не бросаем» в студии Радио «Комсомольская правда» побывал Михаил Лунев, директор благотворительной организации общественно-патриотических инициатив «Любимый город» и член Общественной палаты Иркутска. Он рассказал, чем занимается фонд и какие ставит перед собой задачи.

- Фонд был создан по инициативе граждан, которые имеют большой жизненный и профессиональный опыт. Это мэр Иркутска Руслан Болотов, профессор и председатель Общественной палаты Станислав Гольдфарб, вице-мэр Дмитрий Ружников, - пояснил Михаил Лунев. - Есть большая потребность в объединении усилий наших граждан в помощи мобилизованным землякам и их семьям. Мы считаем, что очень важно, чтобы семьи - тыл наших бойцов, был в надежных руках, чтобы их близкие были обеспечены самыми необходимыми вещами.

«Любимый город» активно включился в работу. Уже отправлена на фронт техника, формируется колонна из полутора десятков машин, которые также отправятся в зону СВО, приобретены специальные средства для радиосвязи. Одним из сотрудников фонда является профессиональный психолог Жанна Рамазанова, майор МЧС в отставке. Она не понаслышке знает, как работать с людьми, попавшими в критические ситуации, и сейчас постоянно ведет работу с женами, матерями и детьми мобилизованных.

- Мы активно помогаем и жителям Донбасса, в частности города Кировска Луганской Народной Республики, пояснил Михаил Лунев. - Сейчас в дороге туда находятся два микроавтобуса, на которых будут перевозить детей в школы и детские сады. По всем собранным и использованным средствам мы представляем полный отчет, стараемся работать максимально прозрачно. Уверен, что своими делами «Любимый Иркутск» заслужит доверие земляков и станет именно тем фондом, который аккумулирует помощь и адресно ее передает.