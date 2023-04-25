Крупный пожар потушили на туристической базе на берегу Байкала 25 апреля

Пожарным удалось отстоять больше 10 гостевых домов Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Кафе, двухэтажное здание 23 на 10 квадратных метров, здесь кухня стояла, - говорит голос за кадром. – Хоть те домики отстояли.

На втором плане видеоряда виднеется ряд летних гостевых домиков, огонь до которых не добрался. Крупный пожар разгорелся ночью 25 апреля на турбазе на берегу Байкала. Сообщение о пожаре в деревне Куркут в Ольхонском районе поступило около полуночи.

- Когда приехали пожарные, горело три деревянных здания, предназначенные для летнего проживания, - рассказали КП-Иркутск спасатели ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пожар был обнаружен поздно, застройка плотная, все три постройки были уже полностью охвачены пламенем.

Угроза, что огонь перекинется на соседние гостевые домики, была вполне реальной. К счастью, их удалось отстоять.

- К тушению пожара были привлечены пять пожарных расчетов, - отмечают в министерстве чрезвычайных ситуаций региона. - В 2.50 пожар был локализован на площади 582 квадратных метра.

Полностью потушить пламя удалось к 6 утра. Спасено более десятка домиков для туристов, расположенных рядом. Пострадавших нет. И хотя такое возгорание перед самым началом туристического сезона выглядит очень подозрительным, предварительно озвученная причина пожара звучит как электротехническая. На месте работают дознаватели МЧС России.

Выяснилось, что в одном из домов проживал владелец турбазы.

- Пожар начался с первого этажа в кафе, - рассказал мужчина. – Потом пошел вверх по склону и быстро перекинулся на стоящие рядом постройки.

Точная причина пожара специалистами будет установлена после проведения всех необходимых экспертиз. Напомним, что накануне в Усть-Илимске на пожаре в деревянном доме погибли четыре человека, в том числе и 7-летняя девочка. Региональный следственный комитет после трагедии возбудил уголовное дело. Расследование его находится на контроле у прокуратуры. В этом случае пожар также был обнаружен не сразу, приехавшие спасатели увидели здание, объятое огнем. Специалисты газодымозащитной службы пытались спасти людей, вошли в горящее здание, но, увы, все были уже мертвы.

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