СК возбудил уголовное дело после гибели четырех человек на пожаре в Усть-Илимске Фото: СУ СКР по Иркутской области

Трагедия произошло ночью 23 апреля в СНТ «Коммунальник» в Усть-Илимске. На пожаре в дачном доме погибли четыре человека, в том числе и 7-летняя девочка. Следственный комитет РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Об этом КП-Иркутск рассказали в данном органе исполнительной власти.

- На месте происшествия работают следователи СК, дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Устанавливаются причина и обстоятельства пожара, - отметили в Следкоме региона. - Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу города Усть-Илимска около трех часов ночи. Звонили очевидцы. Перед прибывшим на место пожарными расчетами предстала страшная картина – двухэтажное здание полностью было объято огнем. В горящий дом вошли сотрудники газодымозащитной службы, нонайти кого-либо в живых им не удалось – подробности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал