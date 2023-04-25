Стало известно, в каком формате пройдет «Бессмертный полк» в Иркутске Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Иркутской области сообщили, что традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет. Как и во всей стране, это решение принято в связи с возможными провокациями. Также в столице региона отменено шествие ветеранов и молодежи от танка «Иркутский Комсомолец» до Мемориала «Вечный огонь». Все остальные запланированные праздничные мероприятия состоятся, в том числе Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Однако горожане в нем участвовать не будут. Безопасность концертов, митингов, спортивных стартов и запуска фейерверков обеспечат правоохранители. Для этого будут использованы стационарные и переносные металлоискатели.

- 1 мая на охране мероприятий профсоюзов, политических организаций, а также на торжествах в честь присвоения Иркутску звания «Город Трудовой доблести» будет задействовано более 300 сотрудников правоохранительных органов и 57 единиц служебного автотранспорта, сообщили во время заседания антитеррористической комиссии и областного организационного комитета «Победа». - На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрен резерв в количестве 85 сотрудников органов внутренних дел области и 31 единицы автотранспорта.

Со 2 по 9 мая охранять общественный порядок будут до 1,5 тысяч полицейских, росгвардейцев, народных дружинников и казаков, которым выделят 200 служебных автомобилей. В резерве будут находиться еще около 750 человек и 150 машин.

- В местах проведения массовых мероприятий (50 человек и больше) во всех муниципальных образованиях запретят продажу алкогольной продукции, - отметили представители комиссии.

Более подробно о формате проведения «Бессмертного полка» в Иркутской области в 2023 году можно узнать ЗДЕСЬ.

Напомним, праздновать 78-ю годовщину Великой Победы будем почти месяц - с 19 апреля по 10 мая. В Иркутске запланировано 40 праздничных мероприятий, а кульминацией, конечно же, станет 9 мая. Ранее КП-Иркутск поделилась программой праздника и расписанием мероприятий.

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