Двое детей и трое взрослых погибли в жестком ДТП под Иркутском из-за гололеда

Пять жизней забрала серьезная авария под Иркутском. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На Иркутск обрушились снегопад и метель, а с ними в город пришел и гололед. По предварительной информации, именно он послужил одной из причин смертельного ДТП, которое унесло сразу пять жизней, в том числе двоих детей.

Иномарка и грузовик столкнулись на трассе на территории Маркова. Момент аварии попал на кадры видеорегистратора. Видно, как водитель автомобиля пытается резко затормозить, но машину заносит и выкидывает на встречку, где происходит столкновение. Мужчина, находившийся за рулем грузовика, отделался лишь испугом. Обстоятельства трагедии устанавливают полицейские, которые продолжают работать на месте произошедшего.

На месте ДТП работают экстренные службы. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Тем временем, жителей столицы Приангарья предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды.

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в областном центре ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, и усиление ветра. Ветер северо-западный с порывами до 15-20 метров в секунду, - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе администрации города. - Жителей просят воздержаться от прогулок. Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и быть предельно аккуратными за рулем.

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