«Ехали на поминки»: появилось жуткое видео с места ДТП в Иркутском районе, где погибла семья из пяти человек

Погибли две женщины, мужчина и двое детей. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«Мать была за рулем, Саня – на пассажирском сидении, дети с Галей сзади сидели…», - не сдерживая эмоций, рассказывает на видео мужчина. На кадрах – припорошенная снегом искореженная иномарка. В этом автомобиле под Иркутском погибла целая семья: женщина, ее взрослый сын, его супруга и двое детей – мальчики 9-ти и 11-ти лет. Страшная авария попала на кадры видеорегистратора. Днем 26 апреля автомобиль выехал из поселка Маркова. На повороте его выбросило на встречку, где в машину врезался грузовик Fuso Canter. Удар пришелся со стороны водителя. За рулем находилась пожилая женщина. В фургоне никто не пострадал.

- Мы двигались из Иркутска в поселок Маркова, не доехали, наверное, метров 500, - рассказал полицейским уцелевший водитель. - Навстречу двигалась Mazda Demio серого цвета. То ли она зацепила бровку, то ли их занесло. Не знаю…

За рулем находилась пожилая женщина. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Как стало известно КП-Иркутск, родственники возвращались с поминок дедушки - супруга пожилой сибирячки. Душераздирающее видео с места ДТП, предположительно, в соцсетях опубликовал их сын. По словам автора ролика, столкновение было такой силы, что пассажира выбросило из салона.

«У Гали ботинок оторвало. Саню вообще выкинуло. Говорят, его не было в машине. Вот так все переломало, сдвинуло», - описывает он увиденное сквозь слезы.

Жители Иркутска и области до сих продолжают выражать близким семьи соболезнования:

«Это настоящее горе. Плачем вместе с вами»;

«Мамочки, как жалко деток!»;

«Люди, берегите себя и своих родных. Доля секунды – и их может больше не быть с вами».

В день аварии на Иркутск обрушились снег и метель. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В школе, где учились погибшие мальчики, объявили сбор материальной помощи. Сообщение распространили в Сети. За сутки удалось собрать около 600 тысяч рублей.

- Совершенно незнакомые люди обрывают телефоны, пишут, звонят с соболезнованиями, присылают деньги, - рассказали корреспонденту КП-Иркутск основатели сбора. – Поступало даже предложение полностью оплатить похороны, однако, скорее всего, это не понадобится, так как необходимая сумма уже есть. Также оказать поддержку обещала администрация поселка Маркова.

Что стало причиной аварии, забравшей сразу пять жизней, предстоит выяснить правоохранителям. Полицейские проводят проверку, также ход и результаты расследования на личный контроль поставила прокуратура Иркутского района. По одной из версий, спровоцировать аварию могла непогода. Накануне на Приангарье обрушились сильнейший снегопад и метель. Однако инспекторы ГИБДД отмечают, на иномарке стояла зимняя шипованная резина.

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