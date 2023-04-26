«Не бросай моих пацанов»: вдова Героя России помогает бойцам СВО после того, как увидела во сне покойного мужа

Ксения Семенова помогает бойцам СВО после того, как увидела покойного мужа во сне. Фото: личный архив героини публикации

«Своих не бросаем» - под этим лозунгом в Приангарье прошел марафон для сбора помощи участникам специальной военной операции. Его гостями в студиях радио «Комсомольской правды» в Иркутске и телеканала ТИВИСИ стали волонтеры, общественники и депутаты Законодательного Собрания. Всего собрали для бойцов из Иркутской области около 20 млн рублей и 6 автомобилей. Помощь, что важно, адресная. Пойдет именно для наших ребят! Многие, кто принял участие в благотворительной акции, поддерживают бойцов с первых дней СВО. Об истории создания своего гуманитарного проекта в прямом эфире рассказала и наша землячка Ксения Семенова. «Позывной SEM» - такое название миссии, объединяющей целые регионы, сибирячка дала неспроста. 28 мая 2022 года ее муж гвардии майор Дмитрий Семенов ценой собственной жизни уничтожил трех националистов, навсегда оставшись героем. В память о супруге вместе с шестилетним сыном она по крупице собирает все необходимое и отправляет к линии соприкосновения.

«Мои бойцы - это мои дети»

О знакомстве с будущим мужем Ксения всегда вспоминает с улыбкой. С момента первой встречи Дмитрий делал все, чтобы завоевать внимание красивой незнакомки. Сибирячка родом из Ербогачена, села на севере Иркутской области. Ее супруг родился в деревне Новые Тренькасы в Чувашии. Их судьбы свел спорт.

- Это были соревнования по армейскому рукопашному бою в Новосибирске, - рассказывает собеседница «КП» - Иркутск». – Мы общались с друзьями, когда рядом оказался парень, который неожиданно вмешался в наш разговор и представился «переводчиком». Это был Дима. Вскоре после этого мне начали приходить сообщения от него в соцсетях. А в один момент мне позвонили из аэропорта и попросили забрать забытые вещи. Я приехала в Толмачево, где меня встретил Дима с шикарным букетов цветов. Он предупредил, что у него есть только 30 минут, так как ему нужно лететь обратно домой. Я понимала, что если мужчина готов на такие поступки, то дальше по жизни идти с ним будет не страшно.

Судьбы Ксении и Дмитрий свел спорт. Фото: личный архив героини публикации

Со спортом семья не расставалась никогда. Даже свадебное путешествие молодоженов прошло в горах. А вскоре в их жизни появилась еще одна большая любовь – первенец, которого назвали Русланом.

- Муж всегда говорил: «Я уже многодетный отец. Мои бойцы – это мои дети. У нас с тобой один сын, а мне нужно еще 300 сыновей вернуть их матерям».

Своего долгожданного первенца пара назвала Русланом. Фото: личный архив героини публикации

Подорвал себя и противника

После окончания выпускного класса Дмитрий Семенов парень уехал из родной деревни и поступил в Новосибирское военное командное училище. В 2011 году его назначили командиром группы специального назначения 19-ой отдельной мотострелковой бригады 58-ой общевойсковой армии Владикавказа в Северной Осетии. Также служил в городе Буйнакск в Дагестане. В 2013 был перенаправлен в Тамбов, где спустя несколько лет занял пост заместителя командира 370 отдельного отряда 16 отдельной бригады специального назначения. За все годы был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Из Тамбовской области гвардии майор и отправился в зону СВО. Вернуться домой ему было не суждено. В школе, где когда-то учился боец, после его гибели установили парту Героя, которая «рассказывает» о его подвиге:

«Командовал отрядом специального назначения в наступательно операции на Изюмо-Славянском направлении. Проявил незаурядные способности в организации боевого применения вверенных разведывательных органов, лично участвуя в большом количестве боестолкновений, нанося значительный урон вражеским подразделения».

Гвардии майор уничтожил противника ценой собственной жизни. Фото: личный архив героини публикации

Головной дозор под руководством 32-летнего начальника штаба зачищал от националистов лесной массив в Харьковской области. На подступах к опорному пункту противника завязался бой. Получив тяжелое ранение, Дмитрий Семенов скомандовал: «Всем подразделениям со всех орудий огонь по противнику!». Из-за перекрестного огня возможности для отхода не было. Тогда Семенов подпустил украинских военнослужащих на максимально близкое расстояние и вырвал чеку у оборонительной гранаты, подорвав себя и троих солдат ВСУ, не дав взять себя в плен. За героизм и отвагу гвардии майору присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Награду передали его родителям, проживающим в Чувашии.

С Героем России простились в Чувашии.

Пришел во сне

- В этом году, в ночь 26 января, я увидела Диму во сне, - вспоминает Ксения. - Он попросил об одном: «Только не бросай моих пацанов». Я была в растерянности. Но, когда ушедшие в иной мир просят за живых, нужно что-то делать.

Так началась история проекта «Позывной SEM». Под этим позывным, как понятно, Дмитрий Семенов сражался в зоне СВО. Женщина начала с малого – попросила родственников и друзей из Катангского и Киренского районов Иркутской области пожертвовать для госпиталей хлопковое постельное белье.

- Были совершенно удивительные истории. Одна из старейших жительниц региона 108-летняя блокадница Раида Инешева пожертвовала не только вещи, но и деньги. А маленькая девочка разбила свою копилку, чтобы купить гитару. Мы доставили инструмент в Луганск и передали нашему тамбовскому музыканту Александру Якимову, который ежемесячно выступает перед ранеными бойцами.

Сегодня к благотворительному проекту помимо городов и сел Приангарья уже присоединились Томск, Новосибирск, Рязань, Москва, Ростов, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и жители Чувашии. И это лишь начало. Активно маме помогает и шестилетний Руслан.

- Предприниматели и простые люди жертвуют для бойцов дизельные генераторы, огромные партии медикаментов, автомобили и много другое. Я восхищаюсь каждым, кто занимается благотворительной деятельностью. Сейчас проект «Позывной SEM» актуален, как никогда. Но мне очень хочется однажды закрыть его в связи с тем, что СВО завершится, и нашим ребятам больше будет не нужна помощь.

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