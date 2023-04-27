Свадебный кортеж проехал по Иркутску со стрельбой из пистолета: нарушителей привлекли к ответственности Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Иркутска привлекли к ответственности нарушителей общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Иркутской области.

-В социальных сетях было замечено видео, где по микрорайону Радужному проезжал свадебный кортеж под звуки, похожие на выстрелы, - говорят в ведомстве.

В кратчайшие сроки оперативники установили всех участников произошедшего и доставили в отдел внутренних дел четверых мужчин. Отрицать свою причастность мужчины не стали. Один из них добровольно передал полицейским охолощенный пистолет. Предполагается, что из него и производились выстрелы.

В отношении мужчин сотрудники полиции составили 10 административных протоколов. Проверка продолжается.

Ранее сообщалось, что 600 тысяч рублей собрали на похороны погибшей семьи в ДТП в Иркутском районе 26 апреля.