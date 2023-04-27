600 тысяч рублей собрали на похороны погибшей семьи в ДТП в Иркутском районе 26 апреля Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Еще днем 26 апреля в Иркутском районе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни сразу пяти человек, семьи - родители, бабушка и двое детей. В школе, где учились погибшие дети - мальчики 9 и 11 лет - объявили сбор средств.

-Был объявлен сбор материальной помощи, за сутки удалось собрать 600 тысяч рублей, - писала ранее КП-Иркутск.

Эта сумма пойдет на похороны семьи, поясняют в администрации поселка Маркова.

Напомним, что семья выезжала из поселка Маркова, при повороте иномарку занесло на встречку. Как итог - столкновение с фургоном. Сейчас полицейские проводят проверку, также ход и результаты расследования на личный контроль поставила прокуратура Иркутского района.

Инспекторы при этом отмечают, что на машине была зимняя шипованная резина. Однако и это не уберегло от столкновения.