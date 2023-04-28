Как я покупала студию для инвестиций в Иркутске и что из этого вышло

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- Сразу скажу, выплачивать ипотеку мне предстоит еще 20 лет, и каждый раз — по 17 тысяч в месяц. И это — за студию в Березовом (кто не знает, это микрорайон в ближайшем пригороде Иркутска) площадью 28 квадратов, - рассказывает иркутянка Юлия Владимирова. - В целом жильё мне обошлось в 2,5 миллиона рублей, и это, по нашим меркам, сказочно дешёво. Есть и ещё один плюс — квартира «покупает себя сама». То есть — почти. Из 17 тысяч ипотеки лично я плачу пять тысяч рублей.

Недавно Иркутская область, по подсчетам РИА Новости, попала в топ-10 по стране по доходности инвестиций в недвижимость. С учетом сдачи в аренду квартира здесь может приносить своим владельцам по 12,5% в год (в исследовании учитывались среднегодовые показатели за период в 5 лет). Впрочем, даже если не сдавать жилье в аренду, а просто купить и потом продать — все равно получается выгодно, плюс 9,3%. Такая прибыль образуется за счет все растущей цены жилплощади, которая стабильно держится на одном из первых мест в Сибири — дороже 100 тысяч рублей за квадрат в областном центре.

Но статистика статистикой, а как вложения в недвижимость Иркутска сегодня выглядят на практике? О своем опыте рассказала обладательница инвестиционной студии Юлия Владимирова.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Идея принадлежала маме

Что будет дальше — посмотрим, а сейчас я живу со своим молодым человеком в его квартире, мы планируем свадьбу. То есть расходов на ипотеку или аренду у меня к моменту всей этой истории не было. Но и своей недвижимости — тоже. Мама живет в Усолье-Сибирском, это почти сто километров от областного центра. Она работает учителем, хотя может уже и на пенсию уйти. Но не хочет. Эта студия — ее подарок мне. Ну или мой — ей. Тут и так, и так правильно будет.

- Я продала дачу и кое-что накопила сама. У меня есть 500 тысяч рублей, давай будем куда-то вкладывать, лучше в жилье, - озадачила она меня год назад. - Только на эти деньги ничего не купишь, надо кредит брать.

Цены на квартиры тогда не ползли, а галопом неслись вверх. Я сомневалась, надеялась, что скоро стоимость метра будет снижаться, нужно лишь немного подождать. Но разве маму переубедишь! Ипотека — и точка. С другой стороны, просто сидеть и ждать, когда квартиры подешевеют, смысла не имеет. У меня работа стабильная — бухгалтер в крупной компании. Я тоже кое-что подкопила, так что деньги на нормальный первоначальный взнос у нас были. Жаль, под программы с господдержкой наша затея не подходила. Но мы взяли в Сбере обычную, не льготную ипотеку на вторичное жилье, оформили ее на сервисе Домклик, со скидкой.

Добавим: такую скидку (-0,3% от ставки) СберБанк предоставляет при оформлении ипотеки на Домклик. Удержать ставку на минимальном уровне 10,9% помогут также зарплатная карта Сбера, оформление страховки и сервис «Электронная регистрация».

- Брать будем только готовое и недорогое, чтобы не платить, пока квартира еще строится, и в ремонт потом не вкладываться — просто не потянем, - решила я.

Относительно недорогое и рядом с городом – это Луговое, Зеленый Берег, Современник и Березовый — именно в него мы и «прошли по бюджету». Этого микрорайона многие опасаются из-за того, что часть домов — в низине, а горки — крутые. Чтобы это не мешало, решили выбирать из тех домов, что рядом с остановкой и повыше. За это даже переплатить пришлось. Но что не сделаешь ради комфорта. Да и экономии: в самом Иркутске небольшие студии даже в самом доступном варианте — около 4 миллионов.

Фото: Shutterstock

- Выбрали студию сразу — светлую и которая по деньгам подошла. И ремонт в ней не нужен был, только обои заменила. Мама сказала, что квартира будет мне подарком на свадьбу, - продолжает Юлия. - А я подумываю со временем поселить там саму маму, перетянуть ее из Усолья-Сибирского в Иркутск. В любом случае, жить нам обеим пока есть где, но «лишние квадраты» точно не помешают.

Нашли квартирантов

- Конечно, я знаю, что есть вариант — купить квартиру в новостройке «на котловане» дешево, а потом, когда ее сдадут, продать вдвое дороже, - рассказывает Юля. - У меня знакомая покупала свою по переуступке прав, там был именно этот вариант. Но нас он не устраивал. Квартиру планировали сразу же сдать в аренду и гасить ипотеку за счет платежей от квартирантов. Единственное, я нервничала, чтобы быстрее найти жильцов.

И все же первые два платежа по ипотеке Владимировым пришлось полностью вносить самим. Квартиру выбрали к осени, и весь конец года у Юли прошел под знаком жесткой экономии: ведь всю кубышку вытряхнули на первоначальный взнос, плюс замена обоев, еще какая-никакая мебель. Столы, стулья и диван для будущих арендаторов покупали через сервис объявлений. На всю мебель потратили каких-то 10 тысяч рублей, причем продавцы сами ее и привезли.

Стоимость аренды, если квартира меблированная, сразу вырастает на пару тысяч рублей, - объясняет Юлия. - Я же предварительно сами объявления изучила! Так что еще и старенькую стиралку купили, и телевизор свой отдала. Сама обойдусь фильмами на ноутбуке. Интернет, конечно, тоже провели. Конечно, непонятно, почему иркутские студенты и молодые семьи готовы переплачивать за б\у диваны и шкафы и не могут их купить сами по тем же объявлениям. Если кто будет снимать, имейте это в виду.

Студенты, готовые платить 12 тысяч в месяц за жилье, нашлись без проблем. Оба еще и работали, и стоимость аренды для них точно не была заоблачной. Понятное дело, ребята планируют подкопить деньжат и тоже взять ипотеку. Но это потом, через несколько лет. А пока пусть живут. Тем более что по счетчикам они тоже платят сами.

Фото: Shutterstock

Есть и свои сложности, куда без них.

- Однажды студенты меня подвели, деньги задержали, а тут — очередной платеж, пришлось с кредитки деньги снимать, - вспоминает Юлия. - Погасила, и теперь три платежа у меня на отдельном счету, под небольшой процент, лежат на такой вот форс-мажорный случай. Если вдруг перебои с финансами, если съедут арендаторы, если какой потоп в квартире. Все же возможно.

Еще, конечно, я перевожу на счет ипотеки деньги свободные — по 10 тысяч в месяц. Это сверх тех 17 тысяч рублей, что должна по договору. Значит выплачу ипотеку раньше срока. Мама тоже понемногу денег подбрасывает. И мы рассчитываем погасить ипотеку не за 20 лет, а за 10. А может, и быстрее. Увидим!

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Одной из целей инвестирования в недвижимость может быть получение пассивного дохода. Для этого используют собственную свободную недвижимость, покупают новую за наличные или берут ипотеку. Затем находят арендаторов и ежемесячно получают прибыль, - рассказали эксперты сервиса недвижимости Домклик от Сбера. - Еще одна популярная причина — сохранить накопления. Чтобы деньги не обесценились из-за инфляции, их часто вкладывают в недвижимость.

Стоит ли инвестировать в недвижимость в 2023 году? Многое зависит от региона. В Иркутской области это все еще достаточно доходное мероприятие, а в целом по стране, по данным аналитики Домклик, рост цен на квартиры постепенно замедляется. Так что наибольшую прибыль можно получить от вложений в новостройки, особенно если дом уже находится на стадии сдачи. В этом случае, с одной стороны, можно воспользоваться льготными ипотечными программами, например, с господдержкой, и получить комфортный платеж, а с другой — не придется долго ждать, пока новое жилье можно будет сдать в аренду.

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