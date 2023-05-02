В Улан-Удэ алабай набросился на шестерых детей: собаку разыскивали с квадрокоптером Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 2 мая в Октябрьском районе Улан-Удэ на Залесной улице алабай набросился на шестерых детей. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

-К месту происшествия выехали сотрудники комитета городского хозяйства, администрации района, службы отлова. На месте работали восемь бригад по отлову, - говорят в администрации.

Известно, что двух детей после осмотра медиками отправили ставить прививки, остальным же причинен имущественный ущерб - собака порвала одежду. При отлове был задействован квадрокоптер.

Службы отлова отработали соседние улицы, проверили более 54 алабаев. Как итог, был установлен владелец алабая, пострадавшие опознали собаку. Теперь собираются материалы, чтобы привлечь владельца собаки за административное нарушение, сказал Дмитрий Ларченко, консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства.

В администрации Улан-Удэ напомнили, что нельзя допускать самовыгул собак. За это, а также

за отсутствие регистрации собаки и допущение нападений на людей предусмотрены штрафы от трех до пяти тысяч рублей.