«Комсомолка» выберет лучших сантехников и электриков Иркутска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как ни крути, а без умелых мужских рук ни в одном хозяйстве не обойтись. Кто кран поменяет, от засора спасет, трубу залатает, если прорвет, проводку починит, счетчик заменит и вообще сделает так, чтобы все работало? Правильно, это они, настоящие профессионалы, те самые люди, которые следят за состоянием наших многоквартирных домов от чердака до подвала. И если вы о них не вспоминаете, значит, они это делают хорошо!

Когда-то конкурсы профессионального мастерства были доброй традицией. Теперь она возрождается. Причем именно в сфере жилищного хозяйства определить лучших становится все сложнее, поскольку уровень специалистов растет, молодые и инициативные соревнуются с опытными. Чья возьмет?

«Комсомольская правда» при поддержке Общественной палаты Иркутска проведет 26 мая конкурс среди работников жилищно-коммунального хозяйства в рамках проекта «Герои нашего двора: жилищно-коммунальное хозяйство для каждого». К участию приглашаются специалисты от управляющих компаний города - сантехники и электрики.

Конкурс будет состоять из двух этапов: теоретического теста и практического задания. Они составлены отдельно для каждой из двух специальностей. Мероприятие пройдет на базе Иркутского техникума архитектуры и строительства (ул. Лермонтова, 92), чтобы на работу профессионалов могли посмотреть и молодые специалисты, которые тоже смогут испытать свои силы.

Заявку на участие необходимо отправить до 22 мая 2023 года на адрес эл. почты an.nadiradze@phkp.ru или в мессенджере по номеру тел. 89260110667 (Telegram, Whatsapp).

Контактное лицо: Анастасия Надирадзе, руководитель отдела спецпроектов.