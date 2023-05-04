Застрелили из ружья и обчистили сейф на 2,7 миллиона: в Черемхово арестована семейная пара за убийство предпринимателя

В Черемхово на два месяца арестовали семейную пару за убийство предпринимателя. Фото: СУ СКР Иркутской области

В Черемхово арестована семейная пара, совершившая убийство предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба МВД и следственного комитета Иркутской области в своих социальных сетях. Обвинение предъявили 37-летней женщине и ее 32-летнему супругу.

-24 апреля в селе Голуметь семейная пара напала на дом главы фермерского хозяйства. Мужчина несколько раз выстрелил из обреза гладкоствольного ружья в хозяина дома, - комментируют в следственном комитете.

Как итог, от полученных ранений 65-летний мужчина скончался на месте происшествия. После этого подозреваемый похитил ювелирные украшения и опустошил сейф с деньгами - забрал свыше 2,7 миллиона рублей.

На улице в автомобиле марки «Ауди А6» с подложными номерами его ожидала супруга. Вместе они и уехали с места преступления.

Следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска, СОБР задержали подозреваемых.

Ими оказались 32-летний житель деревни Карлук и его 37-летняя супруга. У них нашли несколько единиц незарегистрированного оружия, патроны различного калибра, бронежилет, маски-балаклавы и девять сотовых телефонов. Кроме того, была обнаружена часть похищенного имущества.

Обвиняемые арестованы на два месяца.