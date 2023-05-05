Никаких симптомов не было: врачи из Иркутска случайно нашли у школьницы восьмисантиметровую опухоль печени Фото: Иван МАКЕЕВ

Иногда проблемы со здоровьем никак не дают о себе знать - ни намека на симптомы заболевания, жалоб соответственно тоже нет. Тем не менее проблема может обнаружиться совершенно случайно. Медики называют это случайной находкой. Такую находку отыскали и врачи из Иркутска.

-С севера региона в Иркутскую областную детскую клиническую больницу поступила 14-летняя девочка - школьница. Большую опухоль в печени увидели на школьном медосмотре, - написал в своем телеграм-канале заместитель главврача больницы Симон Полоян.

Он рассказал, что было проведено полное обследование, опухоль подтвердилась - она была в левой доле печени. Причем образование было большое - восемь сантиметров. Девочке требовалась операция.

- В печени проходят крупные сосуды и у неё очень сложная анатомия. Печеночные вены тонкие, легкоранимые. Опасность кровотечений при операции очень высока, - поясняет врач.

Разрез для извлечения опухоли хирурги выполнили по паховой складке, как при кесаревом сечении. Он менее травматичен, располагается в безболезненной области. Длина его до 10 сантиметров.

Сейчас опухоль находится на гистологическом исследовании. По его результатам онкологи назначат дальнейшее лечение.

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