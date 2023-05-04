«Боится сделать первый шаг»: 2-летняя девочка из Братска, которая лишилась ног при пожаре, учится ходить на протезах

Семимесячная малышка получила 70% ожогов тела. Фото: из личного архива героев публикации

Первый шаг ребенка – трогательный момент в жизни каждой мамы. Но для братчанки Ксении Авдеевой он еще и по-своему особенный. Дело в том, что у ее двухлетней доченьки нет ножек… Девочка лишилась их после страшного пожара.

Кроватка загорелась из-за ночника

Историю о трагедии, которую пришлось пережить маленькой Алине и ее родителям, «КП-Иркутск» рассказывала несколько месяцев назад. В августе 2021 года Артем и Ксения Авдеевы жили на родине мужа, в Бурятии. Молодые супруги воспитывали двоих детей, 6-летнего Кирилла (сына Ксении от первого брака) и общую дочку Алину. Девочке на тот момент было всего лишь семь месяцев. Семья снимала в аренду дом, обустраивала быт.

За несколько дней до случившегося к Ксении обратилась ее коллега, попросила подменить на работе в магазине. И, несмотря на то, что сибирячка на тот момент находилась в отпуске по уходу за ребенком, она согласилась выручить приятельницу.

Страшная трагедия в семье Авдеевых произошла в августе 2021 года. Фото: из личного архива героев публикации

- Честно говоря, в то утро, когда я собиралась на работу, у меня было какое-то дурное предчувствие, - признается Ксения Авдеева. - Я чувствовала, что мне не нужно уходить из дома, но уже обещала коллеге, что выйду в смену вместо нее. Не могла подвести…

Через несколько часов сибирячка узнала, что интуиция ее не обманула. Ксении позвонил муж и сообщил, что в доме произошел пожар и их малютка-дочь едва не сгорела в собственной кроватке…

- Супруг уложил дочку на дневной сон. Она крепко уснула, а он в это время чинил автомобиль. Был недалеко, в ограде, - вспоминает Ксения. - Через некоторое время Артем решил проверить, все ли в порядке с ребенком. Открыл дверь, а из дома ему прямо в лицо повалил дым. Муж бросился к детской кроватке, а от нее остались только ножки. Дочка лежала почти вся обгоревшая…

«Врачи говорили, что дочь уже не спасти»

Позже выяснилось, что причиной пожара стали проблемы с проводкой. Рядом с кроваткой Алины стоял ночник, который был вставлен в розетку. В какой-то момент произошло замыкание. Искра попала на детские пеленки, и они моментально загорелись. Роковая случайность, не иначе!

Обгоревшие ножки не давали организму возможность восстановиться, поэтому их пришлось ампутировать. Фото: из личного архива героев публикации

Мужчина не стал дожидаться приезда медиков, сел за руль и помчался с ребенком в больницу. Оказалось, что у девочки 70% ожогов тела. Ее тут же направили в реанимацию.

- Месяц дочка находилась в коме. Обгоревшие ножки не давали организму возможности восстановиться, поэтому их пришлось ампутировать на одну треть выше колена. Врачи говорили нам, что, скорее всего, ребенка уже не спасти, - рассказывает Ксения. - Мы молись каждый день, надеялись на чудо и корили себя за случившееся. Муж жалел, что оставил Алину без присмотра, а я думала, зачем вообще ушла в тот день на работу…

За полтора года малышка пережила несколько операций по пересадке кожи. Фото: из личного архива героев публикации Фото: Предоставлено "КП"

К счастью, Алина пришла в себя. Впереди предстояла долгая и тяжелая реабилитация. За полтора года малышка пережила несколько операций по пересадке кожи, научилась ползать и взаимодействовать с окружающим миром.

Первые шаги на протезах

В начале января этого года Ксения обратилась за помощью к землякам. Семье не хватало денег, чтобы приобрести кремы и мази от ожогов, которые так необходимы крохе. Благодаря сбору Авдеевы смогли закупить медикаменты и приобрести для дочки курс электрофореза, помогающий восстановиться после ожогов.

- Рубцы на коже у Алины стали мягче и формируются уже не так быстро, как раньше, поэтому очередную запланированную операцию по пересадке кожи удалось перенести с марта на октябрь, - говорит ее мама. - Я благодарна всем неравнодушным, кто откликнулся на нашу трагедию. Спасибо вам большое!

Вот уже почти полгода Алина вместе с мамой и старшим братом находятся в Красноярске. В одном из медицинских центров малышке установили протезы, привезенные из Германии. Теперь она учится на них стоять и делать свои первые шаги.

Теперь Алина учится стоять и делать свои первые шаги на протезах. Фото: из личного архива героев публикации

- Конечно, ей немного страшновато. Все-таки привыкла ползать, - рассказывает Ксения. - Старается сделать шаг самостоятельно, но пока ей тяжело. Мы с тренером помогаем, страхуем. Занимаемся по 40 минут каждый день, чтобы был прогресс.

Эти протезы рассчитаны до того момента, когда Алине исполнится 2,5-3 года. Как только они станут малы, их заменят на больший размер. Когда малышка научится уверенно ходить, Авдеевы смогут вернуться домой. Но как скоро это произойдет - пока неизвестно.

- Врачи не дают никаких прогнозов, но говорят, что прогресс довольно хороший для ее возраста и с учетом того, что она раньше никогда не ходила, - рассказывает Ксения. - Конечно, когда я первый раз увидела дочь на протезах, не смогла сдержать эмоций.

Расплакалась! Я ведь даже не представляла, что она когда-нибудь встанет на ножки. Но сейчас уже понимаю, что у дочери может быть счастливое будущее. Нужно лишь больше тренироваться и заниматься.

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