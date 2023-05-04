Едва не угробили пациентку во время подпольного аборта: медиков частной клиники осудили в Чите

Женщина едва не погибла из-за перфорации матки во время операции. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чите суд вынес приговор анестезиологу-реаниматологу и акушеру-гинекологу, занимавшей должность главного врача частного медицинского центра, где клиенткам незаконно проводили аборты. Женщинам предлагали услуги по прерыванию беременности как медикаментозным, так и хирургическим путем, несмотря на то что условий для этого в клинике не было. В здании не оборудована операционная, отсутствуют преднаркозная палата, палаты пробуждения, пациенто-место для профилактики и лечения боли и другие необходимые помещения. Более того, специалисты не имели даже лицензии для оказания таких видов медпомощи. При этом им было известно о риске возникновения осложнений или острых состояний пациенток, купировать которые без специального оборудования попросту невозможно.

- Всего в период с 2019 по 2021 годы подсудимые провели более 40 операций по прерыванию беременности в условиях, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщают КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Раскрыть нелегальный бизнес удалось лишь после того, как в клинике едва не погибла женщина. Во время очередного подпольного аборта в октябре 2021 года врачи допустили перфорацию стенки матки, а также тонкого кишечника. Пациентка жаловалась на плохое самочувствие, но работники центра не оказали ей помощь. К счастью, жизнь читинки спасли квалифицированные врачи в другой больнице города.

- Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённые группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, - отмечают в региональном Следкоме.

Так, главный врач получила 4 года лишения свободы, однако отбывать срок она будет после достижения ребенком возраста 14-ти лет. Ее коллеге назначили 3 года лишения свободы условно. Тем временем, руководитель медучреждения все еще находится в федеральном розыске

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