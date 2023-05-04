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4 мая 2023 3:32

Озвучена версия, где находится девочка, которую родители из Таджикистана забрали у приемной семьи из Иркутска

Опека подала апелляцию на решение суда вернуть семье из Иркутска их приемную дочь
Виктория КУДАЕВА
Вот уже почти десять месяц иркутяне не видели свою приемную дочь. Фото: из личного архива героев публикации

Вот уже почти десять месяц иркутяне не видели свою приемную дочь. Фото: из личного архива героев публикации

«Где сейчас находится наша дочь?». Этим вопросом супруги Марина и Михаил Бухашеевы из Иркутска задаются уже вот почти десять месяцев. И вот, кажется, родители нашли на него ответ…

«У нас отобрали дочь!»

Напомним, резонансная история о пятилетней девочке, которую делят между собой две семьи из Иркутска и Таджикистана прогремела на всю страну в июле прошлого года. «У нас отобрали дочь. Верните нам ребенка!» - видеоролик с таким обращением облетел все социальные сети.

Все началось в 2017 году, когда Михаил и Марина Бухашеевы решили подарить семью для новорожденной девочки.

- Она стала нашей дочкой, когда ей было 2 месяца и пять дней, - рассказывал корреспонденту «КП» - Иркутск» Михаил Бухашеев. – В метрике напротив имен отца и матери ребенка стояли прочерки, поэтому мы были уверены, что при процедуре удочерения не возникнет никаких проблем. Мы были счастливы! Воспитывали нашу девочку…

Резонансная история о пятилетней девочке из Иркутска прогремела на всю страну в июле прошлого года. Фото: из личного архива героев публикации

Резонансная история о пятилетней девочке из Иркутска прогремела на всю страну в июле прошлого года. Фото: из личного архива героев публикации

Но счастье Бухашеевых было не долгим. Когда малышке исполнилось восемь месяцев, супруги узнали о существовании ее биологической семьи. Объявились настоящие родители и предъявили права на ребенка…

Путаница в документах

Выяснилось, что родная мать девочки из Таджикистана, в Россию приехала на заработки. Женщина была уже на последних месяцах беременности, когда у нее обнаружили опасное заболевание, которое могло передаться и ребенку. Но к счастью, все обошлось. И в октябре 2017 года в одном из роддомов Иркутска на свет появилась здоровая девочка.

- Биологическая мать рождение ребенка в органах ЗАГС не зарегистрировала, ребенка из роддома не забрала. В связи с чем, в соответствии с законодательством, в свидетельстве о рождении ребенка в графе мать и отец были указаны прочерки, - сказано в официальном комментарии министерства социального развития, опеки и попечительства.

Однако у биологической матери другая версия произошедшего. В беседе с журналистами «КП – Новосибирск» она рассказывала, что произошла ошибка в документах. И причиной тому стал как раз тот самый опасный диагноз. Из-за него якобы женщину перевели в инфекционную больницу, конечно же, без новорожденной. А малютку поместили в Ивано-Матренскую больницу. Как именно это произошло, и кто виноват, сейчас разбираются сотрудники СК и правозащитники, но в результате малютка по документам, мол, числилась сиротой и в документах напротив строчек «мать» и «отец» оказались прочерки…

Тем временем Бухашеевы уже ждали своей очереди на усыновление. В декабре 2017 им сообщили радостную новость: есть девочка, которой они могут подарить любовь и заботу. Но супругов не предупредили о том, что биологическая мать не отказывалась от ребенка и может появиться в любой момент. Так и получилось. В итоге за девочку семьям пришлось судиться.

Ребенка отобрали силой

- В конце концов, решение об удочерении, вынесенное в октябре 2018 года, было отменено в мае следующего года «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». Но биологическую мать в тот момент выслали из России как нелегалку, так как она работала неофициально, - рассказывал Михаил. – В Россию она вернулась уже в 2022 году. И тут же обратилась в органы опеки с заявлением, что хочет забрать дочь.

Сотрудники опеки постановили, что пока продолжаются разбирательства, Бухашеевы не должны противостоять тому, чтобы девочка виделась с биологической матерью. Михаил и Марина согласились. Встречи проходили в кабинете опеки. Одна из них была назначена на 22 июля прошлого года.

В 2017 году, когда Михаил и Марина Бухашеевы решили подарить семью для новорожденной девочки. Фото: из личного архива героев публикации

В 2017 году, когда Михаил и Марина Бухашеевы решили подарить семью для новорожденной девочки. Фото: из личного архива героев публикации

- Эту встречу перенесли на детскую площадку. Планировалось, что там будет только биологическая мать, ее другая дочь, и, возможно, кто-то из представителей их семьи. Но оказалось, что это была ловушка, - рассказывает Михаил. – На месте встречи уже были сотрудники опеки, полиция. Нам выдали распоряжение о том, что нас лишают статуса приемных родителей. А биологическая мать на наших глазах начала уводить ребенка… В итоге чуть не завязалась потасовка! Дочка испугалась, кричала и плакала. Она не хотела уходить и ее буквально разрывали…

Это был последний раз, когда Михаил и Марина видели свою дочь. После случившегося супруги тут же забили тревогу в соцсетях, подали иск в суд об отмене распоряжения и требовали вернуть им ребенка.

23 марта этого года Качугский районный суд встал на сторону Бухашеевых и обязал органы опеки и попечительства вернуть девочку приемным родителям.

Где девочка сейчас?

- На судебных заседаниях официальный представитель биологических родителей несколько раз путалась в своих показаниях. Один раз она говорила о том, что девочка находится в России, в другой раз заявляла о том, что она уже в Таджикистане, - рассказывает Михаил. - А на днях в сети появился документальный фильм, который еще в прошлом году снимали журналисты. И официальный представитель на камеру сообщила, что ребенка увезли в Таджикистан, несмотря на наложенный судом запрет. И судя по фотографиям и видео, которые для фильма предоставила та сторона, там видно, что они действительно находятся не в России…

Как рассказывает Михаил, органы опеки подали апелляционную жалобу на решение Качугского районного суда. Сейчас супруги ждут, когда назначат ее рассмотрение и готовят свои возражения.

- В любом случае мы намерены и дальше отстаивать интересы ребенка до конца, - подытоживает нашу беседу Михаил.

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