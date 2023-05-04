Озвучена версия, где находится девочка, которую родители из Таджикистана забрали у приемной семьи из Иркутска

Вот уже почти десять месяц иркутяне не видели свою приемную дочь. Фото: из личного архива героев публикации

«Где сейчас находится наша дочь?». Этим вопросом супруги Марина и Михаил Бухашеевы из Иркутска задаются уже вот почти десять месяцев. И вот, кажется, родители нашли на него ответ…

«У нас отобрали дочь!»

Напомним, резонансная история о пятилетней девочке, которую делят между собой две семьи из Иркутска и Таджикистана прогремела на всю страну в июле прошлого года. «У нас отобрали дочь. Верните нам ребенка!» - видеоролик с таким обращением облетел все социальные сети.

Все началось в 2017 году, когда Михаил и Марина Бухашеевы решили подарить семью для новорожденной девочки.

- Она стала нашей дочкой, когда ей было 2 месяца и пять дней, - рассказывал корреспонденту «КП» - Иркутск» Михаил Бухашеев. – В метрике напротив имен отца и матери ребенка стояли прочерки, поэтому мы были уверены, что при процедуре удочерения не возникнет никаких проблем. Мы были счастливы! Воспитывали нашу девочку…

Резонансная история о пятилетней девочке из Иркутска прогремела на всю страну в июле прошлого года. Фото: из личного архива героев публикации

Но счастье Бухашеевых было не долгим. Когда малышке исполнилось восемь месяцев, супруги узнали о существовании ее биологической семьи. Объявились настоящие родители и предъявили права на ребенка…

Путаница в документах

Выяснилось, что родная мать девочки из Таджикистана, в Россию приехала на заработки. Женщина была уже на последних месяцах беременности, когда у нее обнаружили опасное заболевание, которое могло передаться и ребенку. Но к счастью, все обошлось. И в октябре 2017 года в одном из роддомов Иркутска на свет появилась здоровая девочка.

- Биологическая мать рождение ребенка в органах ЗАГС не зарегистрировала, ребенка из роддома не забрала. В связи с чем, в соответствии с законодательством, в свидетельстве о рождении ребенка в графе мать и отец были указаны прочерки, - сказано в официальном комментарии министерства социального развития, опеки и попечительства.

Однако у биологической матери другая версия произошедшего. В беседе с журналистами «КП – Новосибирск» она рассказывала, что произошла ошибка в документах. И причиной тому стал как раз тот самый опасный диагноз. Из-за него якобы женщину перевели в инфекционную больницу, конечно же, без новорожденной. А малютку поместили в Ивано-Матренскую больницу. Как именно это произошло, и кто виноват, сейчас разбираются сотрудники СК и правозащитники, но в результате малютка по документам, мол, числилась сиротой и в документах напротив строчек «мать» и «отец» оказались прочерки…

Тем временем Бухашеевы уже ждали своей очереди на усыновление. В декабре 2017 им сообщили радостную новость: есть девочка, которой они могут подарить любовь и заботу. Но супругов не предупредили о том, что биологическая мать не отказывалась от ребенка и может появиться в любой момент. Так и получилось. В итоге за девочку семьям пришлось судиться.

Ребенка отобрали силой

- В конце концов, решение об удочерении, вынесенное в октябре 2018 года, было отменено в мае следующего года «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». Но биологическую мать в тот момент выслали из России как нелегалку, так как она работала неофициально, - рассказывал Михаил. – В Россию она вернулась уже в 2022 году. И тут же обратилась в органы опеки с заявлением, что хочет забрать дочь.

Сотрудники опеки постановили, что пока продолжаются разбирательства, Бухашеевы не должны противостоять тому, чтобы девочка виделась с биологической матерью. Михаил и Марина согласились. Встречи проходили в кабинете опеки. Одна из них была назначена на 22 июля прошлого года.

В 2017 году, когда Михаил и Марина Бухашеевы решили подарить семью для новорожденной девочки. Фото: из личного архива героев публикации

- Эту встречу перенесли на детскую площадку. Планировалось, что там будет только биологическая мать, ее другая дочь, и, возможно, кто-то из представителей их семьи. Но оказалось, что это была ловушка, - рассказывает Михаил. – На месте встречи уже были сотрудники опеки, полиция. Нам выдали распоряжение о том, что нас лишают статуса приемных родителей. А биологическая мать на наших глазах начала уводить ребенка… В итоге чуть не завязалась потасовка! Дочка испугалась, кричала и плакала. Она не хотела уходить и ее буквально разрывали…

Это был последний раз, когда Михаил и Марина видели свою дочь. После случившегося супруги тут же забили тревогу в соцсетях, подали иск в суд об отмене распоряжения и требовали вернуть им ребенка.

23 марта этого года Качугский районный суд встал на сторону Бухашеевых и обязал органы опеки и попечительства вернуть девочку приемным родителям.

Где девочка сейчас?

- На судебных заседаниях официальный представитель биологических родителей несколько раз путалась в своих показаниях. Один раз она говорила о том, что девочка находится в России, в другой раз заявляла о том, что она уже в Таджикистане, - рассказывает Михаил. - А на днях в сети появился документальный фильм, который еще в прошлом году снимали журналисты. И официальный представитель на камеру сообщила, что ребенка увезли в Таджикистан, несмотря на наложенный судом запрет. И судя по фотографиям и видео, которые для фильма предоставила та сторона, там видно, что они действительно находятся не в России…

Как рассказывает Михаил, органы опеки подали апелляционную жалобу на решение Качугского районного суда. Сейчас супруги ждут, когда назначат ее рассмотрение и готовят свои возражения.

- В любом случае мы намерены и дальше отстаивать интересы ребенка до конца, - подытоживает нашу беседу Михаил.

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