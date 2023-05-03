15-летний подросток ударил ножом в сердце семиклассника в школе Ангарска Фото: СУ СКР по Иркутской области

В одной из школ Ангарска произошло ЧП – один из учеников с ножом напал на мальчика, который учится на класс младше. Это произошло во время перемены на территории учебного заведения в 72-м квартале. Следователи СК завели два уголовных дела по статьям «Покушение на убийство и «Халатность».

- По версии следствия, утром 2 мая между учащимися произошла ссора, в ходе которой ученик 8 класса ударил ножом в грудь ученика 7 класса, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - Юноша с места происшествия скрылся.

К счастью, пострадавший подросток выжил. Ему успели оказать медицинскую помощь. Врачи провели операцию, в настоящее время пациент находится в реанимации. Как стало известно КП-Иркутск, удар пришелся в область сердца.

- По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Молодой человек задержан в порядке ст.91 УПК РФ, находится в изоляторе временного содержания, - рассказали в региональном Следкоме.

У школьника изъяли складной нож, которым он пытался расправиться со сверстником. Тем временем, руководство школы подозревают в халатности. Следователи изучают интересующую следствие документацию, допрашиваются сотрудники учебного заведения.

В адрес начальника управления образования Ангарского городского округа прокуратура внесла представление. Ход и результаты расследования поставили на контроль.

Также фактами из биографии задержанного школьника поделились в МВД. В декабре 2022 года инспекторы ПДН поставили подростка на профилактический учет за употребление алкоголя. Ежемесячно с ним и его родителями проводили профилактические беседы.

- Между тем в ГУ МВД России по Иркутской области назначено проведение служебной проверки, в рамках которой будет дана оценка полноте проводимой работы по профилактике с подростком, - отмечают в полиции региона.

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