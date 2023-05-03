Раскрыт возможный мотив нападения 15-летнего школьника с ножом на сверстника в Ангарске

Так выглядит место случившегося после работы следователей СК. Фото предоставлено источником КП-Иркутск.

«Нож-бабочку одноклассники видели у него утром перед уроками, а потом и на переменах», - рассказали собеседники КП-Иркутск. Теперь этот складной нож с изображением туза пик на рукояти станет уликой в деле о покушении на убийство. По версии следствия, 2 мая в одной из школ города Ангарска 15-летний подросток ударил им в грудь семиклассника, после чего сбежал. К счастью, пострадавший мальчик жив, после операции он находится в реанимации.

- По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

15-летний подросток ударил ножом в сердце семиклассника в школе Ангарска. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Что же стало причиной конфликта, обернувшегося резней? О подробностях случившегося мало знают даже учителя и ученики той самой школы. Однако слухи вокруг громких событий расходятся быстро. Тем более, что нападение произошло на глазах других подростков.

- Во время перемены парни якобы пошли в туалет, - продолжает говорить личный источник КП-Иркутск. – Болтали, потом восьмиклассник, как ходят слухи, попросил мальчика, что на класс младше, якобы дать ему покурить вейп. Тот, говорят, ответил отказом и получил удар в грудь. По крайней мере, так утверждают свидетели случившегося. По их словам, трое друзей побежали вслед за нападавшим, а один из них остался с раненым учеником. Затем их увидела проходившая мимо учительница и позвала на помощь.

Как рассказывают знакомые обоих подростков, между ними ранее не было замечено серьезных ссор. Они общались в одной компании. Как стало известно, задержанный полицией школьник состоял на профилактическом учете за употребление алкоголя. С ним и его семьей ежемесячно проводили профилактические беседы. В МВД уже проводят служебную проверку, в рамках которой будет дана оценка проводимой инспекторами ПДН работы.

Также существует еще одна версия случившегося, подросток мог случайно ранить сверстника во время игры. Тем не менее, что произошло на самом деле, предстоит выяснить следователям СК. Руководство учебного заведения подозревают в халатности, заведено уголовное дело. Правоохранителями изъята необходимая документация, допрашиваются сотрудники школы и учащиеся. Тем временем прокуратура взяла ход и результаты расследования на контроль. В адрес начальника управления образования Ангарского городского округа внесено представление.

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