Настроили СМС-переадресацию: после одного звонка мошенники повесили на сибирячку кредиты почти на 1 млн рублей

Сибирячка 40-лет честно трудилась, никогда не брала деньги в займы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

59-летняя Зинаида Суханова (имя изменено по просьбе самой героини - прим. Ред.), ветеран труда Иркутской области. Сибирячка 40-лет честно трудилась, никогда не брала деньги в займы. И вдруг на пенсии оказалась крупной должницей. А узнала о том, что на ней висят 919 тысяч рублей, совершенно… случайно! Подробности – в материале КП-Иркутск.

Перестали приходить СМС-уведомления от банка

Аферисты не донимали Зинаиду Суханову по классическим схемам. Не пугали подозрительной активностью в личном кабинете банка, не просили взять кредит и перевести деньги на безопасный счет. Действовали куда изощреннее…

- 20 июля 2022 года маме позвонил мужчина, представился менеджером компании-оператора сотовой связи, - рассказывает дочь Зинаиды Сухановой. - Начал пудрить мозги, якобы заканчивается договор обслуживания сим-карты, предложил продлить. Мама согласилась. После разговора с «оператором» ее попросили набрать на телефоне определенную комбинацию цифр, чтобы оставаться на связи. Она все выполнила, не чувствуя подвоха…

Закончив разговор, Зинаида Алексеевна о нем забыла. Но заметила одну странность: перестали приходить СМС-оповещения от банка. Делает покупки, а сообщения о списании денег, как раньше, не получает. Правда, особого значения этому факту женщина не придала. А когда не смогла войти в мобильное приложение банка, уже встревожилась и позвонила на горячую линию финансового учреждения.

- Для проверки сотрудница банка начала отправлять смс-ки на номер мамы, но и они не доходили, - поясняет дочь. - Тогда нам посоветовали обратиться к оператору сотовой связи. Тогда и выяснилось, что к номеру подключена полная переадресация сообщений. Эту функцию отключили, но мобильное приложение банка так и не запустилось.

"На вас оформлен кредит"

- Мама снова позвонила в банк. Ей сказали, что личный кабинет заблокирован из-за подозрительной активности, - говорит дочь. - Остальную информацию не могли разглашать по телефону, посоветовали прийти с паспортом в офис. Там нам и сообщили, что на маму оформлена кредитная карта на 100 тысяч рублей, кредит на 695 тысяч рублей и страховка к кредиту на 124 тысячи. Также мошенники сняли ее собственные накопления - около 200 тысяч рублей.

За один день женщина лишилась 1,1 млн рублей!

- Как мы позже выяснили, банк заблокировал личный кабинет за слишком высокую активность, - говорит дочь. - Увидели, что обналичиваются крупные суммы, и сделали это.

Как аферистам вообще удалось такое провернуть? На самом деле просто. Вероятно, взломали личный кабинет сибирячки на «Госуслугах». Для входа в аккаунт обычно вводят номер телефона вместо логина и пароля. Если забыл его, запрашиваешь СМС с одноразовым кодом. Вводишь, придумываешь новый пароль и можно снова пользоваться. Хитрость в том, что на телефоне Зинаиды Сухановой была настроена переадресация сообщений. То есть СМС с одноразовым кодом получили аферисты. А номер телефона жертвы, разумеется, тоже знали. Так, в два шага получили полный доступ к личным данным на «Госуслугах» и благодаря порталу оформили кредиты онлайн.

"Выход видим только в суде"

Новость Зинаида Алексеевна приняла тяжело. Начались проблемы со здоровьем. Новости довели женщину до больницы! А дочь обратилась в полицию. Уголовное дело по факту кражи завели. Расследование идет по сей день.

- Уголовное дело действительно заведено. Расследование продолжается, - рассказали «КП-Иркутск» в ГУ МВД по Иркутской области.

- А еще мы подали в суд на тот банк, где мошенники оформили кредиты на маму. Заявили иск о признании договоров незаключенными, - говорит дочь. - Наняли юриста.

Но доказать в суде, что займы - дело рук мошенников, оказалось не так-то просто. К этой запутанной схеме, судя по всему, был причастен не один аферист.

- Нужно было собрать доказательства для аннулирования кредита, - рассказывает дочь потерпевшей. - Сначала заказали выписку со счета в банке, - говорит сибирячка. - Справка показала, что заемные средства с карты были переведены на реквизиты двух незнакомых нам мужчин, которые живут в городе Новокузнецк Кемеровской области. Далее выписала справку у компании-оператора сотовой связи, которая показала, к какому номеру была подключена СМС-переадресация. Получателем всех сообщений стал неизвестный нам человек, кстати, тоже из Кемеровской области.

Еще одно доказательство, что кредиты оформляли мошенники, семье Сухановых предоставил банк. Оказалось, к личному кабинету мобильного банка Зинаиды был подключен еще один незнакомый номер телефона. Тут надо пояснить: переадресация СМС была настроена на другой. А этот использовался конкретно для входа в интернет-банк Зинаиды. Кстати, владельцем этого номера оказался местный житель Иркутска, у которого за плечами имеется уголовное прошлое. Дочь Зинаиды предполагает, что именно этот мужчина и мог оформить кредиты. А самое интересное, что финансы с карты были сняты в трех разных банкоматах Кемеровской области! Кто все эти люди, как они связаны между собой, почему деньги обналичили вообще в другом городе, - пока ответов на все эти вопросы нет. Но по мнению, пострадавшей семьи, все эти доказательства должны были помочь аннулировать кредиты. Ведь они коренные жители Иркутска и никогда не были в тех краях.

Однако, суд отказал семье Сухановых в признании кредитов недействительными.

- Не нашли оснований для признания сделки незаключенной, - говорит дочь. - Сейчас мы ждем официального письменного решения суда, чтобы затем подать апелляцию.

ВАЖНО

Что говорят юристы

«КП» - Иркутск» обратилась за комментариями к юристам, однако они пока тоже затрудняются разъяснить, как в таком случае действовать. Сложность, по всей видимости, в том, что заем был взят по паспортным данным Зинаиды Сухановой, а деньги переведены на ее же счета… Попробуй, докажи, что она к этому не была причастна.

- Если вы стали пострадавшим от многоходовой системы, когда мошенники вывели кредитные средства с ваших счетов, то доказать невиновность практически невозможно, - подтвердил кредитный юрист, арбитражный управляющий Игорь Льгов. - Единственный выход из этой ситуации, который я вижу, - стать банкротом.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Ася Клима, документовед в сфере юриспруденции:

Аннулировать договоры можно через суд

Как действовать, если попали в подобную ситуацию?

1. Пострадавшим нужно найти в телефонной книге вызовов номер, с которого звонил аферист. Далее у компании-оператора сотовой связи запросить детализацию номера и пояснение, что звонивший, с такого-то номера, не является сотрудником. А также нужна некая справка, что менеджеры в принципе не связываются по телефону с клиентами по теме продления договоров обслуживания сим-карты. Этим и будет доказываться факт мошенничества. Ведь, кто-то ввел в заблуждение и умышленно заставил подключить СМС-переадресацию. С полученными сведениями обращаемся в полицию для заведения уголовного дела. Также нужно будет доказать, что пострадавшие не знакомы со звонившим аферистом. С этим вопросом помогут в полиции.

2. В банке должны предоставить справку с данными, кто подавал заявку на кредитование. В истории займа указаны время, место, а также устройство, с которого была направлена заявка. Пострадавшие должны представить доказательство, что в данный промежуток времени были заняты и находились в другом месте. Допустим, на приеме у врача в поликлинике. А мобильное устройство, через которое оформляли кредит, жертве не принадлежит. Этот вопрос решается через полицию.

3. Деньги с кредитной карты были сняты в Кемеровской области. Этот факт тоже может помочь аннулировать кредит. Достаточно принести справку из полиции, что жертва не выезжала за пределы Иркутской области в указанное время, когда совершались операции.

Не стоит забывать, что деньги со счета пострадавшей были переведены другим людям. В банке подскажут, на чьи имена были переведены средства. Затем через полицию нужно доказать, что вы не имеете никаких контактов с данными личностями.

4. Далее опять возвращаемся к салону сотовой связи. Нужно запросить справку, где прописано к какому номеру была подключена СМС-переадресация, и отдать данные полиции. Они смогут распознать человека, который относится к мошеннической схеме. Тут главное, чтобы органы вновь доказали, что жертва не поддерживает связь с аферистами.

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