«Не могли помочь 20 юристов»: медсестре из Ангарска удалось вернуть украденные мошенниками 2 миллиона рублей

Медсестре из Ангарска удалось вернуть украденные мошенниками 2 миллиона рублей. Фото: личный архив Евгении Капсудиной

Осенью прошлого года ангарчанка Евгения Капсудина неожиданно узнала о том, что задолжала банку больше двух миллионов рублей. В ее онлайн-кабинете на «Госуслугах» появились две одобренные заявки на кредит, а на банковские счета поступило целое состояние. Сказать, что Евгения была шокирована, - ничего не сказать… Как такой вообще могло произойти? Ведь сибирячка никаких заявок не подавала и все это произошло без ее ведома. Оказалось, что Евгения стала жертвой мошенников… И они успели уже вывести с ее счетов 1 миллион 68 тысяч рублей. При этом в договоре о займе еще числилась и страховка стоимостью 264 тысячи. Обычная медсестра, мать двоих маленьких детей, не представляла, как дальше жить. После поданного в полицию заявления и долгих разбирательств банк все равно обязал ее погасить долг, внося ежемесячно больше 43 тысяч рублей. Тогда Евгения обратилась к «Комсомолке» за помощью, а на днях поделилась радостными новостями – семье удалось вырваться из финансовой кабалы. Как? Об этом она вновь рассказала «КП» - Иркутск.

«Здравствуйте, срок вашей сим-карты истек…»

Как так стала жертвой мошенников? Евгения вообще не могла понять. Схема раскралась только в отделе полиции, куда женщина обратилась с заявлением. Ее начали спрашивать, не происходило ли в последние дни что-то странное или необычное? Не поступали ли какие-то звонки? И вот тогда женщину осенило. Она внезапно вспомнила, как пару-тройку дней назад общалась по телефону со специалистом компании-оператора сотовой связи.

- Он сказал, что срок работы моей сим-карты истек, - вспоминает Евгения Капсудина. - Чтобы это исправить, меня попросили назвать код из пришедшего на телефон СМС. О таком способе обмана я раньше никогда не слышала. Ничего не заподозрив, продиктовала цифры из сообщения и забыла об этом... пока не узнала об огромных займах на свое имя.

Выяснилось, что были и другие пострадавшие. С помощью одной и той же легенды жулики наживались на суммы до 7 миллионов рублей. Проворачивать схему им удавалось с помощью взломанных аккаунтов на портале Госуслуг.

- В личном кабинете я увидела запросы на данные паспорта, ИНН, трудовой книжки… и даже оформленный на мое имя договор купли-продажи машины, но ни марка, ни госномер авто не были указаны. Оказалось, что кто-то настроил переадресацию сообщений с моего номера телефона на другой и взломал личные онлайн-кабинеты, а затем создал и электронную подпись.

Благодаря ей кредиты были одобрены без личного обращения клиента в банк. А так как заявки подали через официальное приложение, доказать, что их оформил против воли Евгении, практически невозможно.

Не смогли помочь больше 20 адвокатов

- Деньги, которые аферисты не успели украсть, я вернула обратно, - делится собеседница «КП» - Иркутск». – Но выплачивать кредит возможности не было, ведь размер ежемесячной выплаты превышал размер моей зарплаты. За полгода мы с мужем обратились порядка к 25 юристам, но ни один не смог помочь. Нам пришлось самостоятельно изучать законы и штудировать договоры. И, чудо! Мы нашли одну ошибку в условиях. Банк был вынужден признать ошибку и аннулировать кредиты. Какую именно, Евгения не готова пока раскрыть. Дело в том, что впереди у семьи долгие судебные разбирательства, они намерены возместить нанесенный им моральный ущерб. Зато миллионный долг остался в прошлом.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Игорь ЛЬГОВ, кредитный юрист, арбитражный управляющий:

Аннулировать договоры можно через суд

- Что делать, если вы стали жертвой мошенников? В первую очередь – обратиться в полицию. В случае, если жертва по указке преступников оформила кредиты, их можно аннулировать, но лишь через суд. Истцу понадобятся доказательства того, что по факту банк «сам виноват» и не удостоверился в личности клиента. К примеру, действуя наспех, жулики даже не стараются подделать подпись – отличия с оригиналом видны с первого взгляда. Также можно запросить у оператора сотовой связи справку о полученных в тот день звонках или СМС, а у банка - о денежных переводах со счетов. Способ обмана, описанный в статье, встречается значительно реже, так как требует времени и хороших познаний в технике. В такой ситуации доказать, что заем оформлен кем-то другим практически невозможно. Однако, даже из этой ситуации есть выход. Пострадавшие от действий преступников могут пройти процедуру банкротства. Для этого необходима справка от МВД о возбужденном уголовном деле и помощь юриста. Правда, это процедура не простая, занимает в среднем три года.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СПОСОБЫ ОБМАНА В СЕТИ

Звонок из отдела безопасности банка

Эта схема у преступников стала уже «классической». Лжесотрудник банка «предупреждает» о якобы несанкционированной попытке списать с банковского счета деньги или оформить заем. Жертву уговаривают взять «встречный» кредит и перевести деньги на «безопасные» счета. Таким образом доверчивые люди своими руками отдают деньги аферистам.

Фишинговые сайты

Более продвинутые жулики создают «клоны» популярных сайтов и воруют личные данные, в том числе логины, пароли и данные карт. Стоит пользоваться только проверенными порталами, соцсетями и интернет-магазинами. У поддельного ресурса будет отличаться адрес, цвет оформления или название.

«Ваш родственник устроил ДТП»

Зная психологию человека, аферисты могут найти подход почти к каждому. Зачастую, они запугивают пожилых людей историей о том, что их дети или внуки устроили аварию, в которой пострадал человек, и могут попасть в тюрьму. Как правило преступник представляется человеком в погонах и просит «вознаграждение» за то, что дело будет замято.

Золотые горы на бирже и инвестициях

Уже довольно давно люди доверяются псевдо-брокерам. Виной тому желание быстро и много заработать. Им и пользуются мошенники. Они создают в интернете красивые сайты или сами звонят своим жертвам с предложением больших доходов от игры на бирже, для чего необходимо только внести деньги на определенный счет или установить определенную программу на свой компьютер, смартфон.

Потенциальные покупатели - потенциальные обманщики

Потерять свои деньги можно, желая продать что-то на сайтах бесплатных объявлений. Под видом потенциального покупателя жулик звонит жертве и уверяет, что хочет приобрести товар, но не имеет возможности сейчас подъехать и заплатить. Следом он предлагает внести аванс за товар и для этого просит назвать ему номер вашей банковской карты и CVV-код, указанный на ее оборотной стороне либо код из СМС. Выполнив эти просьбы, человек тут же лишается всех сбережений.

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