«Секс в каюте и нервные пассажиры»: сибирячка откровенно рассказала о работе на круизном лайнере

Работа на круизном лайнере многим кажется мечтой. Фото: из личного архива героини публикации

Только представьте: вы бороздите по морям и океанам на громадном белоснежном лайнере, заводите знакомства, открываете для себя новые страны и еще получаете за это деньги. Работа на круизном лайнере многим кажется мечтой. Однако реальные истории тех, кто провел в плавании несколько месяцев, далеки от романтики. Среди них - 37-летняя иркутянка Ирина Старовойтова.

- Я работала гидом и организатором туров на Байкале, работала с иностранцами, - рассказывает КП-Иркутск Ирина. - Но когда началась пандемия, границы закрылись, сфера туризма на какой-то момент замерла и я задумалась, что мне делать дальше. Вспомнила, как несколько лет назад во время путешествий за границу увидела огромные круизные лайнеры. Как они меня тогда восхитили! Подумала и решила: почему бы не попробовать туда устроиться?

Заплатила 300 тысяч, чтобы получить работу

Сибирячка нашла рекрутинговое агентство, которое подбирает персонал на круизные лайнеры. Большинство из них находятся в Европе, но имеют представительские офисы в Москве или Санкт-Петербурге. Самостоятельно попасть на корабль практически невозможно. Ирина уже подала заявку, прошла несколько собеседований онлайн и тут… рекрутеры пропали.

Многие считают, что работа на круизном лайнере – это возможность путешествовать. Фото: из личного архива

- Я решила тогда, что это какой-то обман. Пришлось заплатить примерно 200 долларов за то, чтобы мне помогли грамотно составить резюме и в течение месяца пройти обучение по работе с персоналом. Мне сказали, что благодаря этому шансы найти работу на лайнере повышаются в разы, - рассказывает Ирина. - Но мне написали только через два года! Я уже к тому моменты и забыла про них, продолжала работать на Байкале. Спросили: готова ли выйти на работу? И я согласилась!

В мае Ирина прошла еще два собеседования, но теперь уже напрямую с представителями круизной компании, на английском языке. По их результатам сибирячку утвердили на должность сотрудника службы поддержки - решать любые проблемы, возникающие у пассажиров.

Самое сложное было впереди - получить американскую визу и собрать пакет документов: медицинские сертификаты, сертификаты безопасности, справки о прививках, «корочки» о пройденных курсах, паспорт моряка… За многими документами Ирине пришлось даже летать в Москву, потому что в Иркутске получить их невозможно.

Сибирячка заплатила 300 тысяч, чтобы получить работу. Фото: из личного архива героини публикации

- В среднем, процесс трудоустройства занимает от полугода до года, - рассказывает Ирина. – Можно побегать самому, а можно заплатить тому же рекрутинговому агентству, и они помогут с оформлением. Я выбрала второй вариант. В итоге, чтобы попасть на работу, отдала около 250-300 тысяч рублей. Контракт заключила на полгода.

Больше работы, чем путешествий

И вот 15 сентября 2022 года сибирячка, наконец-то, взошла на лайнер. Его домашний порт находится в Майами и именно отсюда начинается и заканчивается каждый круиз. Кстати, билеты на самолет работодатель оплачивает только из некоторых городов России. Добираться из Иркутска до Москвы Ирине пришлось самостоятельно. Маршрут самого лайнера пролегает через порты Карибского моря и на него уходит около шести дней.

- Я хотела попасть в департамент, который занимается туризмом, но это довольно сложно. В основном там трудятся ребята с большим опытом, - рассказывает Ирина. - Поэтому агентство предложило мне начать со службы поддержки. Я работала на стойке ресепшен и в офисе, отвечала на звонки и сообщения в чате.

Направить мастера отремонтировать сломанный кондиционер в каюте? Не проблема. Срочно забронировать столик в ресторане? Сию секунду! Каждый день Ирина находила решения для разных проблем.

Круизный лайнер - это целый плавучий город. Фото: из личного архива героини публикации

- И, честно говоря, это ад! - восклицает сибирячка. - Постоянно приходилось общаться с гостями, которые чем-то недовольны, которые могут сорваться и накричать. Однажды звонили иностранцы, несколько минут истошно орали в трубку и не могли объяснить, что им нужно. А еще был случай, когда к нам обратилась женщина и зачем-то попросила обрезать ее роскошные длинные волосы…

Рабочий день у персонала круизного лайнера, в среднем, составляет от 8 до 11 часов, а выходных нет совсем.

Зарплаты на лайнере гораздо выше чем в странах, откуда приезжают работники. Фото: из личного архива героини публикации

- Многие считают, что работа на круизном лайнере – это возможность путешествовать. Но это не так! По крайней мере, не на той должности, на которой я работала, - смеется Ирина. – В конце дня я просто шла в каюту и падала на кровать от усталости! А первые несколько месяцев вообще находилась в депрессии. Мне не хватало общения на русском языке, так как на корабле плавали в основном американцы и иногда европейцы. Я столько раз думала, что хочу написать заявление об уходе и уехать домой! Останавливало только то, что за трудоустройство я отдала много денег, и хотела «отбить» их обратно.

Плавучий город

Круизный лайнер - это целый плавучий город! Там есть все, что нужно для отдыха: магазины, рестораны, бары, ночной клуб, спортивный зал, театр, караоке, бассейн... Судно имеет 17 палуб и с виду похоже на огромный дом, в котором можно заблудиться.

- Сначала было сложно привыкнуть к размерам, - признается Ирина. – Лайнер вмещает до 2700 пассажиров, а количество персонала доходит до 1200. Ориентироваться в таком огромном пространстве довольно сложно. Все каюты похожи, и порой я даже просила, чтобы мне помогли найти дорогу.

Круиз по океану - это даже звучит дорого и считается, что такая роскошь доступна только богачам. Но Ирина утверждает, что это стереотип.

- Компания, в которой я работала, довольно молодая. Поэтому, чтобы привлечь клиентов, она дарила бонусы, устраивала акции и распродажи, - поясняет Ирина. - Поэтому на борту можно встретить абсолютно разных людей.

Кто работает на круизном лайнере?

К работникам на таких лайнерах чаще всего выдвигают список требований: возраст до 35 лет, отсутствие татуировок на видимых частях тела, никаких ярко окрашенных волос, а еще отличное знание английского языка.

Круиз по океану - это даже звучит дорого и считается, что такая роскошь доступна только богачам. Фото: из личного архива героини публикации

- Но наша компания более лояльна, - рассказывает Ирина. - Здесь не обращают внимание на внешний вид или возраст. Самому взрослому мужчине около 60. У нас на лайнере были работники из 51 страны. В основном это жители Бразилии, Индонезии и Филиппин.

Зарплаты на лайнере гораздо выше чем в странах, откуда приезжают работники. Даже помощник повара или бармена может получить около 900 долларов в месяц. А средний доход персонала - 1800-3000 долларов.

За полгода сотрудники успевают подружиться друг с другом и даже завести отношения.

- Обычно каюты для персонала одиночные. Но есть и двухместные. Коллеги рассказывали, что ночью часто просыпались от того, что их соседи приводили кого-то в каюту и начинали заниматься сексом прямо у них на глазах, - рассказывает Ирина. - Ребята в этот момент отворачивались и надевали беруши или наушники.

Еще раз в круиз!

Контракт сибирячки завершился в середине марта. Отбить затраченные на учебу деньги удалось - заработала 1800 долларов, то есть 864 тысячи за полгода (144 000 рублей в месяц).

Контракт сибирячки завершился в середине марта. Фото: из личного архива героини публикации

А уже через несколько недель Ирина снова вернется на лайнер, правда, обязанности у нее будут совершенно другие.

- Еще во время работы на лайнере я подала заявку на перевод в департамент экскурсий и развлечений, куда и хотела попасть изначально, - рассказывает Ирина. - Прямо на борту прошла четыре собеседования, обучалась на специалиста, который занимается продажей туров и экскурсий после ночных смен. И именно в те моменты я начала получать удовольствие от работы. Ездила на экскурсии, гуляла в портах, плавала со скатами, проходила мастер-классы. В результате меня все-таки приняли в другой департамент. Но если бы мне пришлось возвращаться обратно на прежнюю должность, я бы точно отказалась!

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