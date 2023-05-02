Нечаянно дернула люк: пассажирка рейса «Чита-Москва» открыла аварийный выход в самолете и сорвала полет

Попасть в Москву пассажиры смогут теперь только вечером. Фото: Елена СТЕПАНОВА

Читинка нечаянно открыла люк аварийного выхода в самолете и задержала рейс до вечера.

Инцидент произошел утром, 2 мая, в аэропорту Читы. Как рассказывают в социальных сетях пассажиры самолета, рейс С-3046 должен был вылететь в Москву в 9:50 по местному времени. Однако воздушное судно не успело даже выехать на взлетно-посадочную полосу. Одна из пассажирок рейса случайно открыла аварийный выход. Информацию о случившемся корреспонденту «КП – Иркутск» подтвердили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

- В настоящий момент сотрудники полиции разбираются в произошедшем. Опрашиваются свидетели и сам виновник инцидента. В связи с этим, будет принято решение о том, будет ли назначено административное наказание. Вероятнее всего, пассажирка дернула ручку аварийного выхода случайно, - говорится в сообщении.

Попасть в Москву пассажиры смогут теперь только вечером. Полет в столицу выполнит уже другой борт, который ждут из Новосибирска. Как рассказали в Минстрое Забайкалья, по информации авиакомпании вылет назначен на 16:00 по местному времени.

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