«Бойцам она нужнее»: 12-летняя школьница из Ербогачена передала свою гитару в зону СВО

Ира Лахонина передала участникам СВО необычный подарок. Фото: из личного архива героев публикации

Российских бойцов, которые сегодня выполняют задачи специальной военной операции поддерживают не только взрослые, но и дети. Ире Лахониной из Ербогачена 12 лет. Несколько месяцев назад она передала участникам СВО необычный подарок – свою гитару.

- Я работаю в библиотеке и около полугода назад наши сотрудники организовали там пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО, - рассказывает мама Иры, Дарья Лахонина. – Неравнодушные жители нашего района приносили продукты питания, лекарства, теплые вещи. И Ира, увидев это, решила тоже принять участие в акции.

Но что передать бойцам? 12-летняя девочка не знала. Шить и вязать какие-то изделия она не умеет. Взгляд Иры упал на маленькую гитару, которая хранилась в ее комнате.

Гитару девочке подарил дедушка на ее 8-ой день рождения. Фото: из личного архива героев публикации

- Эту гитару ей подарил дедушка на день рождения, когда Ире исполнилось 8 лет, - поясняет Дарья. – Когда-то дочь хотела освоить навык игры на этом инструменте, занималась около года. Но со временем поняла, что это не ее увлечение. Разонравилось! В итоге гитара лежала несколько лет без дела.

Накануне праздника 23 февраля школьница принесла гитару и запасные струны в пункт сбора гуманитарной помощи. Девочка решила, что таким образом она может помочь бойцам поднять боевой дух. Волонтеры бережно упаковали музыкальный инструмент в детское одеялко, чтобы он не повредился при транспортировке. К ценному подарку прилагалось письмо, в котором Ира написала, что военным будет удобно возить с собой маленький инструмент. Она верит, что тот солдат, которому достанется гитара, вернется живым и здоровым.

- Несмотря на то, что никто из нашей семьи не принимает участие в СВО, Ира понимает, что не может оставаться равнодушной к происходящему, - рассказывает Дарья. – Она следит за новостями вместе с папой, знакома лично с односельчанами, которые находятся сейчас там! Поэтому дочь захотела помочь тем, чем может.

Волонтеры доставили гитару в Луганск и передали ее музыканту, который часто выступает перед ранеными бойцами. Фото: из личного архива героев публикации

Волонтеры доставили гитару в Луганск и передали ее музыканту, который часто выступает перед ранеными бойцами. Пока она находится у него. Чистый порыв ребенка тронул многие сердца. Совсем недавно волонтеры рассказали Дарье, что бойцы СВО захотели даже записать видеообращение для Иры, в котором они благодарят ее дочь за такой ценный подарок. Как только у них появится возможность, Ира получит его.

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