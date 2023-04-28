«У меня родился сын!». Сибиряк поднялся к окнам роддома на автовышке, поздравляя жену с появлением пятого ребенка

Трогательный видеоролик момента встречи Инчиных с новорожденным появился в социальных сетях. Фото: Владимир Селезнев

- Смотрите, там внизу мужчина с детьми. На автовышке они поднимаются сюда! - вскрикнула одна из рожениц усть-илимского роддома.

И тут же ее окружили другие молодые мамочки. Они сбежались к окну. А в этот момент 38-летняя Ксения Инчина крепко прижимала к груди новорожденного сына и радостно улыбалась: она точно знала, это ее муж!

Познакомились в храме

Супруги Инчины вместе 15 лет. Ксения родилась и выросла в Усть-Илимске, трудилась на деревообрабатывающем предприятии. 31-летний Петр переехал в небольшой городок посреди тайги в начале 2000-х годов из поселка Игирма, устроился на работу водителем. А выходные часто проводил в церкви. Там, среди прихожан он обратил внимание на Ксению.

- Я ходила на воскресные служения. Петр тоже был там. Мы просто здоровались, когда виделись в церкви, — улыбается Ксения Инчина. – Я этому значения не придавала, а он, как оказалось, часто наблюдал за мной со стороны.

Супруги Инчины вместе уже пятнадцать лет. Фото: из личного архива героев публикации

Позже выяснилось, что у молодых людей есть общие знакомые, поэтому их встречи не ограничивались только стенами церкви. Друзья Ксении намекали ей, что они с Петром похожи и могли бы быть парой. Однако сибирячка отмахивалась: не в ее вкусе, и ростом ниже! Но все изменилось в декабре 2007 года.

- На одной из посиделок с друзьями Петр отвел меня в сторонку, чтобы поговорить, - вспоминает Ксения. – Неожиданно вручил розу, встал на одно колено и сказал, что хочет видеть меня своей женой. Я была ошарашена! Петр дал время подумать над предложением.

- Да я сомневалась, но потом поняла, что он – моя судьба, - признается Ксения. – Петр добрый, ответственный и заботливый человек. А это, я считаю одни из самых главных качеств мужчины. В итоге через несколько дней я сказала ему: «Да». Звучит странно со стороны? Моя семья тогда не понимала, как можно выходить замуж за человека, которого особо не знаешь. Оказывается, можно!

Пятый раз в роддом!

Свадьбу отметили в кругу друзей и близких. В 2009 году в семье родился первенец – дочь Верочка. А следом за ней – Елисей, Сергей и Светлана. Разница между детьми составляет по два года.

Новость о том, что в семье появится пятый ребенок, для супругов стало полной неожиданностью. Фото: из личного архива героев публикации

- Я сама из многодетной семьи, у меня есть два младших брата. Мы с Петром всегда хотели много детей, планировали, что их будет не меньше четырех, - признается Ксения. – Появление каждого ребенка было настоящей радостью для нас. Когда Вера только родилась, Петя уже был под окнами роддома и ему сразу же ее показали. А когда на свет появился Елисей, его первый сын, муж ехал в это время автобусе. Узнав об этом, закричал на весь салон: «Люди, у меня родился сын!». Это мне уже знакомые потом рассказывали.

Новость о том, что в семье появится пятый ребенок, для супругов стало полной неожиданностью. Инчины тогда строили совсем другие планы: хотели путешествовать. Но судьба распорядилась иначе. Ксения признается, беременность была непростой, да и справляться по дому, когда на руках уже четверо детей вновь молодой маме было не просто. Однако семья старалась поддерживать и помогать друг другу.

24 апреля на свет появился маленький Богдан. Имя мальчику родители дали не случайно. Уже на следующий день Петр арендовал машину, собрал детей и вместе с ними отправился к роддому, чтобы увидеть новорожденного сына.

- На шум сбежались соседки по палате и весь медперсонал. Я сразу поняла, что это Петя, потому что, семь лет назад, когда родилась наша вторая дочь Света, он уже приезжал ко мне таким способом. Но он не снимал это на видео, - признается Ксения. – Когда увидела мужа с детьми перед собой, меня накрыло от слез. Я была счастлива!

Петр и Ксения мечтают переехать ближе к морю и построить там дом. Фото: из личного архива героев публикации

Трогательный видеоролик момента встречи Инчиных с новорожденным появился в социальных сетях благодаря другу семьи. Пока молодая мама и Богдан находятся в роддоме, ждут выписки. Какие у Инчиных планы на будущее? Петр и Ксения мечтают переехать ближе к морю и построить там дом.

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