«Кольца была куплены еще 22 года назад»: мать и дочь в Иркутске вышли замуж в один день

Мать и дочь вышли замуж в один день, с разницей в полчаса. Фото: из личного архива героини публикации

Работники органов ЗАГС знают немало интересных историй. И вот одна из них, удивительная, словно сюжет кино. Две пары решают сочетаться узами брака в один день. Но невесты самые близкие родственники – мама и дочь.

Неожиданно подали заявление

Анна и Иван теперь уже Воробьевы (имена изменены – прим. Редакции) родом из поселка Забайкальск в Забайкальском крае. Но познакомились и начали общаться, когда учились в Чите.

- Встретились благодаря общим знакомым, - рассказывает 23-летняя Анна Воробьева. – Я окончила 9-ый класс и поступила в гимназию в Чите. Иван старше меня на три года, на тот момент он уже там учился в лицее. Искра между нами пролетела с первого взгляда. Но отношения завязались не сразу. Около полутора лет мы были просто друзьями.

Сибиряки вместе уже пять лет. Фото: из личного архива героини публикации

В скором времени между ними завязались отношения. Анна закончила гимназию и поступила в университет Иркутска. Иван переехал вслед за ней. А спустя несколько лет влюбленные задумались о том, что хотят стать мужем и женой, начали копить деньги на свадьбу. Изначально торжество запланировали на 2023 год. Планами на будущее девушка делилась с мамой Натальей.

- В какой-то момент мама пошутила, что как только мы с Иваном поженимся, то они с отчимом, с которым вместе 22 года, тоже узаконят отношения, - рассказывает Анна. – Дело в том, что мой родной отец погиб, когда мне не было и года. Мама сильно переживала его утрату, это была ее первая любовь. Спустя время она встретила Игоря. Он заботился и воспитывал меня как родную. Я называю его папой, не иначе. Вскоре у меня родились две сестры. Но официально отношения родители почему-то так и не оформили, хотя планировали. Даже купили кольца! Сначала находились какие-то причины отложить регистрацию, а потом мама и вовсе говорила, мол, куда мне свадебное платье уже надевать?

Родители сибирячки были вместе уже больше 20 лет, но официально брак так и не оформили. Фото: из личного архива героини публикации

В начале октября прошлого года, Анна и Иван, сидя на сайте «Госуслуг» и обсуждая предстоящую свадьбу, неожиданно для себя решили не ждать следующего года, а подать заявление прямо сейчас. Выбрали один из последних дней текущего месяца. Но так как Иван – военнослужащий и у него предстояла командировка в зону спецоперации, регистрацию было решено назначить на 15 октября. Подготовка к празднику заняла две недели. Молодые купили кольца, наряды и забронировали ресторан для банкета.

Две невесты из одной семьи

Уже в самом ЗАГСе, после того как влюбленные сказали друг другу «Да» после регистрации брака, невеста подошла к родителям.

Влюбленные решили не ждать следующего года, а подать заявление в октябре. Фото: из личного архива героев публикации

- Я напомнила им про их «обещание», - рассказывает Анна. – Мама улыбнулась и сказала, что она в принципе не против тоже зарегистрировать отношения, если будет такая возможность. Тогда папа обратился к работникам ЗАГСа. Паспорта у них были с собой. Они тут же подали заявление, оплатили госпошлину. И пока расписывались другая пара, мы с Иваном побежали в цветочный магазин, чтобы купить букет невесты для мамы!

В результате мать и дочь вышли замуж в один день, с разницей в полчаса! Глаза женщин блестели от счастья. В новом статусе Анна и Наталья под руку с мужьями появились в банкетном зала ресторана и поделились о двойной свадьбе с гостями. Свою регистрацию отношений родители Анны отметили позже в кругу друзей и близких.

Свою регистрацию отношений родители сибирячки отметили позже в кругу друзей и близких. Фото: из личного архива героев публикации

- Многие друзья семьи были удивлены. Родители отправляли фотографию свидетельства о регистрации своего брака, но все думали, что это наше свидетельство. Наверное, не вчитывались, - смеется Анна. – И как же они удивлялись, когда потом узнавали, что родители официально муж и жена!

Кстати, Наталья Викторовна и Игорь Николаевич сейчас носят те самые кольца, которые приобрели 22 года назад! Обе пары планируют, что дату рождения их семей по возможности будут справлять вместе, в родном Забайкальске.

Обе пары планируют, что дату рождения их семей по возможности будут справлять вместе. Фото: из личного архива героев публикации

Анна же ждет мужа из командировки. Иван пообещал, что когда вернется домой, сделает супруге официальное предложение, которого по факту не было. А еще молодые люди планируют отправиться в свадебное путешествие.

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