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Общество28 апреля 2023 10:57

Миссис Красавица Иркутской области 2021 отсудила 225 тысяч рублей за не состоявшийся конкурс в Санкт-Петербурге

Краса Иркутска 2021 отсудила более 200 тысяч рублей за не состоявшийся конкурс
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Краса Иркутска 2021 отсудила более 200 тысяч рублей за не состоявшийся конкурс

Краса Иркутска 2021 отсудила более 200 тысяч рублей за не состоявшийся конкурс

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутске в Свердловский районный суд обратилась участница конкурсов красоты. Обладательница таких почетных званий как «Краса Иркутска 2021» и «Миссис Красавица Иркутской области 2021», по правилам соревнований, должна была побороться за главную корону России в Санкт-Петербурге. Как полагается, девушка внесла взнос в размере 50 000 рублей, но мероприятие было отменено. Время шло, но организаторы лишь обещали вернуть модели деньги, оттягивая время. Устав ждать, сибирячка обратилась к Фемиде.

- Решением суда с ответчика в пользу истца взысканы внесенные по соглашению денежные средства в размере 50 000 рублей, неустойка в размере 50 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 75 000 рублей, - сообщают на официальном сайте суда.

Таким образом, иркутянке спустя почти два года в целом удалось вернуть 225 000 рублей, что в 4,5 раза превышает сумму, потраченную ею на взнос.

Кроме того, с компании-организатора так и не состоявшегося конкурса красоты взыскали государственную пошлину в бюджет Иркутска в размере 5 750 рублей.

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