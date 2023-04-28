Миссис Красавица Иркутской области 2021 отсудила 225 тысяч рублей за не состоявшийся конкурс в Санкт-Петербурге

Краса Иркутска 2021 отсудила более 200 тысяч рублей за не состоявшийся конкурс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутске в Свердловский районный суд обратилась участница конкурсов красоты. Обладательница таких почетных званий как «Краса Иркутска 2021» и «Миссис Красавица Иркутской области 2021», по правилам соревнований, должна была побороться за главную корону России в Санкт-Петербурге. Как полагается, девушка внесла взнос в размере 50 000 рублей, но мероприятие было отменено. Время шло, но организаторы лишь обещали вернуть модели деньги, оттягивая время. Устав ждать, сибирячка обратилась к Фемиде.

- Решением суда с ответчика в пользу истца взысканы внесенные по соглашению денежные средства в размере 50 000 рублей, неустойка в размере 50 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 75 000 рублей, - сообщают на официальном сайте суда.

Таким образом, иркутянке спустя почти два года в целом удалось вернуть 225 000 рублей, что в 4,5 раза превышает сумму, потраченную ею на взнос.

Кроме того, с компании-организатора так и не состоявшегося конкурса красоты взыскали государственную пошлину в бюджет Иркутска в размере 5 750 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свадебный кортеж проехал по Иркутску со стрельбой из пистолета: нарушителей привлекли к ответственности (подробнее)

Спас щенка в руинах, до последнего заботился и защищал: собаку погибшего бойца СВО из Бурятии привезли к его семье (подробнее)