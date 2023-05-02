С собой взял красный мяч: 8-летний мальчик вышел из дома и пропал в Улан-Удэ

С собой взял красный мяч: 7-летний мальчик вышел из дома и пропал в Улан-Удэ Фото: Олег ЗОЛОТО

И вновь новость о пропавшем ребенке. На этот раз исчез мальчик в Улан-Удэ. Он ушел из дома вечером 1 мая и до сих пор не вернулся. Его ищет полиция и волонтеры. Об этом сообщили в ГУ МВД по Бурятии.

- Приметы: европейской внешности, на вид 7-8 лет, худощавого телосложения, рост 122 см, карие глаза, темно-русые волосы, - рассказали полицейские. - Особая примета - на лбу родинка диаметром около 2 мм. Был одет в серую шапку, куртку двухстороннюю (с одной стороны серого цвета, с другой синего с мелкими серыми полосами), черные спортивные брюки, белые кроссовки. При себе имел красный футбольный мяч.

Правоохранители добавили, что ребенок раньше уходил. Всех, кто может что-то знать о его местонахождении, просят звонить в МВД по Бурятии.

Напомним, на выходных разыскивали пропавшего 13-летнего ребенка в Иркутске. Мальчик ушел гулять и исчез. Поиски уже завершены.

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